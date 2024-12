Un dólar ya equivale a más de 6 reales pese al plan de Lula para apuntalar la moneda de Brasil

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Bovespa fue Embraer SA (BVMF:EMBR3), con un avance del 6,9%, 3.46 puntos, para situarse en 53.51 al cierre. Por detrás, MAGAZ LUIZA ON NM (BVMF:MGLU3) que se revalorizó un 3,6%, 0.34 puntos, para colocarse en los 9.72, y Natura&Co S.A. (BVMF:NTCO3), que subió un 3.05%, 0.43 puntos, y despidió la sesión en 14.55.

El peor valor del índice fue Alpargatas SA (BVMF:ALPA4), que cayó un 7.62%, es decir, 0.54 puntos, para finalizar en 6.55. Por su parte, LOJAS RENNER ON NM (BVMF:LREN3) cedió un 6.08%, 1.10 puntos, y cerró en 16.98, mientras que FLEURY ON NM (BVMF:FLRY3) recortó un 5.96%, 0.86 puntos, hasta acabar en 13.57.

Los valores en negativo superaron a los valores en positivo en Bolsa B3 por una diferencia de 491 frente a 462, y 52 terminaron sin cambios.

Los títulos de Embraer SA (BVMF:EMBR3) aceleraron sus avances hasta alcanzar su mayor nivel histórico, al repuntar un 6.91%, o 3.46, para situarse en 53.51. Los títulos de Alpargatas SA (BVMF:ALPA4) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en 5 años, al caer un 7.62%, o 0.54, para situarse en 6.55. Los títulos de FLEURY ON NM (BVMF:FLRY3) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en 52 semanas, al ceder un 5.96%, o 0.86, para situarse en 13.57. El CBOE Brazil Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Bovespa, ganó un 8.25%, hasta 34.12.

Qué paso en Brasil

Los principales asesores económicos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se lo adviertierton una y otra vez: cualquier movimiento para diluir el plan de austeridad fiscal en marcha provocaría una venta masiva en los mercados financieros brasileños. Y, sin embargo, Lula hizo oídos sordos.

Ordenó a su equipo que incluyera una serie de medidas de alivio fiscal para los pobres en el paquete presentado a fines de la semana pasada, lo que diluyó el ahorro necesario que el plan debía generar. Como se había anticipado, los mercados cayeron de inmediato, borrando un 2,4% de un mercado de valores que ya venía en descenso durante meses y llevando la moneda a un mínimo histórico frente al dólar.

Casi dos años después de su regreso al poder, Lula se encuentra de repente en un momento crítico. A sus 79 años, ya no es el operador político pragmático, dispuesto a hacer sacrificios cruciales para mantener a los inversionistas de su lado, que fue hace dos décadas. La pregunta es si ahora está tan dogmático que continuará resistiéndose a los llamados de sus asesores para implementar un paquete agresivo de reducción del déficit que estabilice los mercados y, a su vez, toda la economía brasileña.

La caída del real de la semana pasada ya ha llevado a los operadores a predecir que el banco central tendrá que elevar la tasa de referencia hasta el 15% — en un momento en que muchos otros países están reduciendo los costos de endeudamiento — para controlar la inflación.

“La administración no está dispuesta a enfrentar el costo político necesario para mejorar las perspectivas de las cuentas públicas”, dijo Milena Landgraf, socia de Jubarte Capital en São Paulo. “Perdió la ventana de oportunidad para cambiar las expectativas.”

El plan propone recortar alrededor de 70 mil millones de reales (11,6 mil millones de dólares) hasta 2026 mediante la limitación de los aumentos al salario mínimo, los ingresos de los funcionarios públicos más altos y los bonos salariales para trabajadores de bajos ingresos. Establece una edad mínima para la jubilación militar y prohíbe tanto la creación como la ampliación de recortes fiscales cuando haya un déficit presupuestario primario, lo que excluye los pagos de intereses.

Asesor de Marketing

Cuando llegó el momento de presentar los recortes en el gasto, Lula estaba tan preocupado por cómo serían percibidos que exigió formas de suavizar el impacto entre los electores, según personas con conocimiento del asunto. La presidencia incluso llegó a pedirle al asesor de marketing de la campaña de Lula que hiciera recomendaciones sobre el discurso que el ministro de Finanzas, Fernando Haddad — visto como el posible sucesor del presidente — pronunciaría sobre el paquete, dijeron dos de las fuentes, que pidieron anonimato porque la información no es pública.

La solución fue eximir a los trabajadores con salarios mensuales de hasta 5.000 reales del pago del impuesto sobre la renta. Para ayudar a compensar la pérdida de ingresos de ese cambio, el gobierno impondrá mayores impuestos a los ingresos superiores a 50.000 reales.

La decisión de Lula fue una derrota para su equipo económico y dejó a sus miembros esperando que el sentimiento de los inversionistas mejore para cuando el Congreso vote las medidas. “Hubo una frustración generalizada no solo porque el paquete no cumplió con las expectativas, sino también porque vino acompañado de una medida compleja que tiene el potencial de empeorar los resultados fiscales a corto plazo”, dijo Tiago Sbardelotto, economista de XP Inc.

brasil-banco-central-real.jpg

En menos de 24 horas, muchos de los funcionarios más influyentes de Brasil ya estaban cambiando a modo de control de daños. La Cámara de Diputados se comprometió a mantener las reglas fiscales de Brasil, escribió el presidente Arthur Lira el viernes por la mañana en X. Casi al mismo tiempo, la oficina de prensa del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, emitió un comunicado diciendo que los cambios en las reglas del impuesto sobre la renta no se implementarán de inmediato y solo ocurrirán si las condiciones presupuestarias lo permiten. Luego, hablando en un evento organizado por la principal asociación bancaria de Brasil, Haddad dijo que el paquete fiscal de ninguna manera representaba un “gran final”. Dijo que el gobierno podría revisar los gastos en áreas cruciales, como los beneficios por discapacidad y la seguridad social, nuevamente en el futuro. Más tarde, reconoció en una entrevista con los medios locales que el anuncio de exenciones fiscales junto con los recortes fue un error.

Los comentarios ayudaron a impulsar en cierta medida una recuperación de los activos, pero el daño ya estaba hecho. El real terminó la semana con una caída del 2,8%, mientras que las acciones cayeron un 2,7% hasta su nivel más bajo desde junio. Las tasas de los swaps están descontando casi un punto porcentual de aumento en cada una de las dos próximas reuniones del banco central.

Para Guido Chamorro, gerente senior de cartera en Pictet Asset Management, si bien los activos locales siguen siendo atractivos debido a los altos rendimientos, las medidas fueron una decepción. “Para los inversionistas, la cuestión fiscal es la nube en el horizonte que no se va”, dijo.

Malas Perspectivas

De hecho, después de analizar los números, muchos economistas del sector privado llegaron a cifras drásticamente más pequeñas sobre cuánto caería el gasto público como resultado del plan del gobierno. Banco Santander dijo que las reducciones totalizarían 40 mil millones de reales en dos años, algo más de la mitad de la estimación de la administración. Bradesco prevé recortes reales de 10 mil millones de reales en 2025 y 22 mil millones de reales en 2026, con otros ahorros generados de manera más indirecta.

Además de la exclusión del impuesto sobre la renta, los inversionistas se disgustaron por lo que describieron como cambios tímidos en las reglas que rigen los aumentos del salario mínimo, así como reducciones en los bonos para trabajadores de bajos ingresos que son demasiado graduales.

Con el paso del tiempo, la situación fiscal de Brasil se complicará aún más, especialmente a medida que el banco central aumente los costos de endeudamiento. La deuda pública se encontraba en casi 7,1 billones de reales en octubre, cerca de un máximo histórico. El déficit presupuestario general del gobierno representaba el 9,5% del producto bruto interno en los 12 meses hasta octubre, según los datos más recientes del banco central. Esto se compara con un 4,9% cuando Lula comenzó su mandato en enero de 2023.

“El gobierno hypeó al mercado durante varias semanas y luego intentó combinar los recortes de gasto con la exención fiscal”, dijo Gordian Kemen, jefe de estrategia soberana de mercados emergentes en Standard Chartered, quien tiene una recomendación de subponderación sobre los bonos en dólares de Brasil. “Es simplemente una muy mala imagen”.

Los inversionistas se sorprendieron por el paquete, que empujó a la moneda local a un mínimo histórico de BRL6 por dólar. Los valores gubernamentales a largo plazo cayeron más, según la Asociación de Mercados de Capital de Brasil (Anbima). Las tasas de interés futuras saltaron, con la tasa DI de 2027 alcanzando el 14%, en comparación con la tasa de referencia Selic del banco central del 11,25%. El swap de crédito a cinco años de Brasil, que mide la probabilidad de que el gobierno incumpla su deuda, subió un 3% hasta 158 puntos base. En comparación, el CDS de México se negociaba en 126 puntos base. “No es un gran final de todo lo que necesita hacerse”, dijo Haddad en un tono conciliatorio el viernes durante una reunión con banquero en São Paulo. “Si hay un problema, volveremos a las hojas de cálculo, al Congreso, al presidente Lula”, dijo.

Demasiado Tímido

El plan fiscal del gobierno incluye una serie de medidas para ahorrar un total de 70 mil millones de reales en un período de dos años con el objetivo de eliminar el déficit presupuestario primario. El paquete establece un límite para el salario mínimo y recorta tanto el gasto social como los beneficios de pensiones para el ejército. Pero los analistas consideraron que el plan fue demasiado tímido. “El impacto de las medidas parece estar demasiado aplazado para lo que la economía necesita en este momento”, dijo Alberto Ramos, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, en un informe. “El paquete no implica recortes de gasto, sino solo medidas para frenar el fuerte aumento del gasto obligatorio y evitar una presión excesiva sobre el gasto discrecional”.

Los cambios en la tributación fueron los que más llamaron la atención. Haddad dijo que los brasileños que ganen hasta 5.000 reales al mes estarán exentos del impuesto sobre la renta (en comparación con el umbral actual de 2.800 reales). El gobierno dijo que este cambio será compensado por un impuesto a los ingresos superiores a 50.000 reales.