"Ahora estoy aquí": trágico retrato de una familia feliz

Ese retrato está hecho con abundante detalle, delicadeza, cariño y equilibrio. Y con un elenco de primera, desde los chicos y los secundarios hasta las dos reinas que encarnan a Eunice: Fernanda Torres, de admirable, rico y sutil manejo de emociones, y su madre, Fernanda Montenegro, que a los 95 años vuelve a la pantalla. Solo unos pocos planos, pero cuando la cámara se planta frente a su rostro y ella transmite sin palabra alguna lo que su personaje está sintiendo, eso llega hasta el alma. ¿Le suena al lector el nombre de Fernanda Montenegro? Si, ella y Walter Salles son los artistas que allá por 1998 hicieron, junto al niño Vinicius de Oliveira, esa joyita emocionante, de emoción a lo Chaplin, llamada “Central do Brasil” (entre nosotros, “Estación Central”).

Pequeñas aclaraciones: Rubens Paiva, el padre, no era socialista, sino ex diputado del PTB, partido laborista cercano al pensamiento populista del general Getulio Vargas, lo que hizo fue solo por pura piedad hacia los exiliados que querían comunicarse con sus familiares, y Eunice no participó en ningún movimiento político, como dicen algunos comentarios, más bien se movió por la suya. Con el tiempo cinco de los asesinos fueron enviados a juicio, pero nunca pisaron los tribunales y tres de ellos ya han muerto tranquilamente en sus casas. Del resto, dos pequeñas libertades: no fue Eunice sino Renée, hermana mayor de Rubens, la que rescató el Opel estacionado bajo custodia militar. Y la mascota de la casa no era un perro, sino un gato. Hay razones muy atendibles para esta pequeña “licencia canina”.

“Aún estoy aquí” (Ainda estou aquí, Brasil-Francia, 2024); Dir.: Walter Salles; Int.: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Antonio Saboia.