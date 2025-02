Lady Gaga confirmó oficialmente su concierto gratuito en Río de Janeiro

"Es un gran honor que me hayan invitado a cantar para Río. Durante toda mi carrera, los fans de Brasil han sido parte del alma de los pequeños monstruos. Me moría de ganas de ir a cantar para ustedes durante años y me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años porque me hospitalizaron. Su comprensión de que necesitaba ese tiempo para sanar significó mucho para mí. Ahora estoy de regreso y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olvidarán. Prepárense para MAYHEM en la playa", escribió la artista en sus redes sociales.

Embed - Lady Gaga on Instagram: "It’s a great honor to be asked to sing for Rio—for my whole career the fans in Brazil have been part of the lifeblood of the little monsters. I’ve been dying to come perform for you for years and was heartbroken when I had to cancel years ago because I was hospitalized. Your understanding that I needed that time to heal meant the world to me. I am now coming back and I feel better than ever and am working so hard to make sure this show is one you will never forget. Get ready for MAYHEM on the beach."