Cedears: Goldman Sachs registró un fuerte crecimiento de sus ganancias durante el tercer trimestre + Agregar ámbito en









La división de gestión de activos y patrimonios de Goldman Sachs aportó otro impulso, con un crecimiento del 14% en sus ingresos.

La división de gestión de activos y patrimonios de Goldman Sachs aportó otro impulso, con un crecimiento del 14% en sus ingresos.

Goldman Sachs, el principal banco de Wall Street que cuenta con Cedears en la bolsa local, registró un fuerte crecimiento de sus ganancias durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por el dinamismo de las operaciones bursátiles y la recuperación de la actividad de banca de inversión.

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El banco estadounidense obtuvo un beneficio neto de u$s5.290 millones entre julio y septiembre, un incremento del 29% respecto del mismo período de 2025. La ganancia por acción alcanzó los u$s17,01, por encima de los u$s13,50 que esperaban los analistas de Wall Street.

Los ingresos netos crecieron un 23% interanual, hasta los u$s18.680 millones, frente a las previsiones del mercado, que rondaban los u$s16.400 millones. Con estos resultados, la entidad volvió a demostrar su capacidad para capitalizar la volatilidad de los mercados financieros y el aumento de la actividad de sus clientes.

Goldman Sachs se enfrenta a un entorno complicado El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, describió el escenario como "un entorno operativo complicado". Sin embargo, sostuvo: "A pesar de la complejidad y la incertidumbre actuales en el mundo, estamos muy bien posicionados para seguir ofreciendo nuestros servicios a los clientes".

La división de gestión de activos y patrimonios de Goldman Sachs aportó otro impulso, con un crecimiento del 14% en sus ingresos. El principal motor de crecimiento fue el negocio de trading de acciones. Los ingresos de esa división aumentaron un 72% interanual, hasta los u$s6.440 millones, favorecidos por los movimientos de los inversores y la volatilidad en los mercados. En cambio, el área de renta fija, divisas y materias primas facturó u$s3.470 millones, una caída del 1% frente al año anterior.

La banca de inversión también contribuyó al resultado. Las comisiones del área subieron un 21%, hasta los u$s3.220 millones, impulsadas por los servicios de asesoramiento en operaciones corporativas y la suscripción de acciones y deuda. Los ingresos por asesoramiento alcanzaron un récord trimestral, pese a la desaceleración de las fusiones y adquisiciones. La división de gestión de activos y patrimonios aportó otro impulso, con un crecimiento del 14% en sus ingresos, lo que ayudó a compensar la volatilidad de las operaciones financieras. Los resultados llegan en un momento de cautela para Wall Street. Los grandes bancos habían advertido que sería difícil sostener el ritmo excepcional de negociación del primer semestre, mientras que las tasas de interés elevadas y la incertidumbre geopolítica amenazan con moderar la actividad. Por este motivo, las acciones y Cedears de Goldman Sachs se mantuvieron relativamente estable, creciendo apenas un 0,5%.