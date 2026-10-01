Goldman Sachs retrasa a diciembre su proyección de aumento de tasa de la Fed + Agregar ámbito en









Una lectura de inflación menor a la esperada en agosto y la cautela de los funcionarios del banco central de EEUU redujeron las probabilidades de un ajuste en octubre, desplazando las expectativas de un incremento a diciembre.

Goldman Sachs retrasa a diciembre su previsión de subida de tasas de la Fed.

Goldman Sachs pospuso hasta diciembre su proyección sobre el próximo incremento en las tasas de interés de Estados Unidos, luego de que datos de inflación inferiores a los previstos enfriaran las expectativas del mercado respecto de una eventual suba por parte de la Reserva Federal en su reunión de octubre.

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Cabe señalar que la entidad financiera había pronosticado anteriormente un aumento de 25 puntos básicos en octubre.

En una nota publicada el miércoles, Goldman Sachs comunicó que "retrasamos la segunda subida de nuestra previsión hasta diciembre, y vemos muchas posibilidades de que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) concluya finalmente que no son necesarias subidas adicionales de las tasas".

Mercados reducen la probabilidad de un alza de tasas en octubre. Federal Reserve El detalle La Fed subió las tasas en septiembre, lo que supuso su primer aumento en tres años y la primera medida de política monetaria bajo el mandato del nuevo presidente, Kevin Warsh, en un intento por reducir la inflación.

En ese marco, datos publicados este miércoles revelaron que la inflación en Estados Unidos se desaceleró más de lo previsto en agosto. El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) registró un incremento interanual del 3,4%, ubicándose por debajo del 3,7% estimado por el consenso de economistas consultados por Reuters.

El martes, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que el banco central cuenta con el tiempo necesario para evaluar los datos económicos entrantes antes de determinar el momento oportuno para retomar las subas en las tasas de interés. La Fed subió las tasas en septiembre, lo que supuso su primer aumento en tres años y la primera medida de política monetaria bajo el mandato del nuevo presidente, Kevin Warsh, en un intento por reducir la inflación. Foto: White House Los mercados de futuros sobre tasas de interés asignan ahora una probabilidad de alrededor del 38% a una subida de un cuarto de punto porcentual en octubre, según la herramienta FedWatch de CME Group. La cifra refleja un repliegue significativo desde el 51% registrado en la sesión previa y el 71% anotado hace una semana. La atención de los participantes del mercado se concentra en el informe clave sobre la nómina no agrícola de Estados Unidos correspondiente a septiembre, cuya publicación está prevista para mañana viernes.