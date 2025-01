Con respecto a la cuestión de si Argentina debería devaluar su moneda, Zuchovicki fue categórico al rechazar esta opción, a pesar de reconocer que los precios en el país son altos en comparación con otros mercados . "Devaluar no resuelve el problema", afirmó, aludiendo a las consecuencias negativas que tendría para el salario de los argentinos y el acceso al crédito.

Zuchovicki también abordó la situación monetaria local, destacando que, aunque Argentina no sufre de una escasez de dólares, la falta de confianza para invertir en el país limita la circulación de divisas. "La competencia de monedas o el bimonetarismo puede traer estabilidad económica", explicó, defendiendo que este sistema no implica necesariamente la desaparición del peso como moneda de curso. Sin embargo, advirtió que para fomentar la confianza entre los inversores, el gobierno deberá mantener políticas coherentes a largo plazo. "Si seguimos cambiando las reglas, no habrá inversiones a largo plazo", agregó.

Claudio Zuchovicki durante su disertación en el foro organizado por Ambito Summits (Foto: Diego Kovacic). Claudio Zuchovicki dio su mirada sobre el dólar y una posible devaluación.

En cuanto a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Zuchovicki consideró positivo el hecho de que Argentina haya logrado registrar un superávit fiscal, lo que le otorga una posición más sólida para negociar con el organismo. Sin embargo, destacó que el país enfrenta desafíos con las reservas internacionales, situación heredada por el actual gobierno, que podría requerir una renovación de los vencimientos de deuda antes de levantar el cepo cambiario. Esta medida contribuiría a reducir el riesgo país.

Finalmente, el analista se refirió a la reducción de las retenciones al sector agropecuario, una de las medidas más recientes adoptadas por el gobierno de Milei. Si bien reconoció que la disminución de impuestos puede ser positiva, enfatizó que el campo argentino depende en gran medida de factores externos, como las condiciones climáticas y los precios internacionales.

No obstante, consideró que el superávit fiscal y comercial logrado por el gobierno es un indicio positivo, señalando que podría seguirse un camino de reducción de impuestos en el futuro. "Creo que Argentina va a crecer y va a recaudar más, y es probable que veamos más recortes fiscales", concluyó.