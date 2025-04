Luego de confirmar su relación, aseguran que Marianela Mirra se casaría con José Alperovich en la cárcel

No obstante, la historia no queda ahí, ya que cobraron fuerza las versiones que aseguran que la pareja daría un nuevo paso a la brevedad.

En una emisión del programa A la Tarde, la periodista tucumana Marisa Suárez Carrillo indicó: "Esto es lo que circula muy resonante en la provincia de Tucumán. La idea de haberlo hecho público (al romance) es porque lo próximo que se viene es el casamiento en el penal".

"Dicen que sería antes de que salga de prisión para ya luego poder ir a vivir directamente con ella, no volver a su casa", amplió.

Cuando el consultaron sobre la velocidad con la que se están desarrollando los hechos, la periodista señaló que existe un motivo económico. "Él ya le habría dejado todo a ella, toda su fortuna", afirmó.

Al respecto, profundizó: "Es incalculable la fortuna de Alperovich. Antes de ser gobernador, era un empresario de varias concesionarias. Aparte tiene constructoras, varias torres en la provincia". Por último, confirmó que es propietarios de varios terrenos en Tucumán y también "tiene tierras en Santiago del Estero, donde hacía plantación de soja, y también tuvo negocios en el exterior".

Marianela Mirra confirmó su relación con José Alperovich: "Es mi pareja"

Lejos de salir a desmentir su romance con el exgobernador tucumano que cumple una sentencia por abuso sexual, Marianela confirmó su vínculo con Alperovich desde su cuenta de Instagram.

"Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", posteó la ganadora de Gran Hermano de la edición de 2007.

"Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", concluyó Marianela Mirra.

En junio de 2024, Alperovich, tres veces gobernador y ex senador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda, quien se desempeñaba como unas de sus colaboradoras en el Congreso. El exfuncionario cumple su condena en la cárcel de Ezeiza.