La definición de Claudio Zuchovicki sobre la escala del dólar blue: "No haría un drama"

Según el economista, la situación actual del dólar blue no representa un problema estructural. "No lo veo como algo sistémico o preocupante", afirmó, e instó a "no hacer un drama" de la situación. Destacó que las fluctuaciones recientes son más un fenómeno puntual tras una baja significativa que un indicio de problemas mayores en una entrevista con Radio Mitre el jueves.