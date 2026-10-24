Deuda: Economía buscará renovar vencimientos por unos $11 billones y estirar los plazos de pago

El martes pasado Finanzas canjeó una letra atada al dólar y redujo los compromisos de fin de mes. El mercado espera que la curva de pesos se mantenga sólida.

El Gobierno saldrá a renovar la semana próxima vencimientos por $10,8 billones , luego de haber logrado canjear con éxito una letra atada al dólar que le recortó casi $6 billones al compromiso original. El mercado espera que, para el cierre de octubre, la Secretaría de Finanzas no tenga mayores problemas para renovar el 100% y volver a pasar los vencimientos para después de 2027. En el mercado se coincide en que la curva en moneda local se muestra más resistente que la de dólares.

“Más allá de la suba del riesgo país, los activos en pesos se mantienen muy resilientes en los últimos meses . La tasa en pesos superó con creces las variaciones de los tipos de cambio y de los activos en dólares en el acumulado del año y también en las últimas semanas, cuando el contexto global se puso todavía más desafiante”, señala IEB .

La sociedad señala que “el manejo de la liquidez entre el Tesoro y el BCRA, la fuerte oferta de dólares por parte del agro, oil and gas y los colocadores corporativos subsoberanos y la acumulación de reservas por parte del Banco Central son los principales factores detrás de este mejor desempeño relativo”.

Cabe recordar que el martes Finanzas canjeó la letra dólar linked D30O6, que pagaba u$s5.350 millones . El Ministerio de Economía ofreció una letra dólar linked al 30 de noviembre (D30N6), una al 15 de enero de 2027 (D15E7) y otra a junio de 2027 (TZV27).

Finalmente, el Tesoro rescató el 72,85% del total en circulación . De los u$s3.896 millones rescatados, u$s2.662 millones se adjudicaron en la D30N6; u$s1.034 millones, en la D15E7; y u$s201 millones, en la TZV27.

El 30 de octubre amortizan los u$s1.452 millones restantes. De este modo, los vencimientos en pesos para el cierre de octubre pasaron de $16,3 billones a $10,8 billones. Este lunes se conocerá la oferta de bonos.

Una diferencia importante para el mercado es que el domingo quedará resuelta la elección presidencial en Brasil, que tiene impacto en las finanzas locales.

En ese sentido, el mercado espera que el Gobierno trate de volver a colocar bonos de mediano a largo plazo para despejar dudas sobre la acumulación de deuda cada tres meses. La otra cuestión es si volverá a incluir el Bonar 2029 en los próximos llamados. Restan colocar u$s800 millones para el programa de este año.

En cambio, en 2027 se tienen que colocar u$s5.000 millones. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, se presentó esta semana ante directivos de compañías de seguros, a quienes les indicó que el programa del año próximo cuenta con ese dinero proveniente del mercado local.

En el mercado se señala que los títulos en pesos pueden seguir sólidos por la demanda estacional de dinero de fin de año. Noviembre y, especialmente, diciembre son meses con histórica estacionalidad positiva: la economía demanda más medios de pago, lo que podría presionar sobre las tasas de interés. Si el Gobierno, como ya ha hecho este año, decide no inyectar dinero —y tal vez convalidar un mayor tipo de cambio—, la suba de las tasas de interés podría golpear fuerte al rendimiento de los títulos en pesos, principalmente a los de mayor plazo, que son los que Finanzas busca colocar.