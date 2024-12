Donald Trump descartó destituir a Jerome Powell de la Fed antes de que termine su mandato

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, puede estar tranquilo tras las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News, Trump afirmó que no tiene intención de buscar un reemplazo para Powell antes de que finalice su mandato en mayo de 2026. Consultado sobre el tema, respondió: "No, no lo creo. No lo veo". Añadió además: "Creo que si se lo pidiera, lo haría. Pero si se lo pidiera yo, probablemente no lo haría".