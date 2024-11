Pregunta clave del mercado para 2025: qué hará Donald Trump con la Fed (y con Jerome Powell)

Los expertos advierten que la ley es bastante vaga sobre una remoción. Según la Ley de la Fed, un presidente puede destituir a un gobernador, lo que podría incluir al propio presidente de la Fed, por "causa justificada" y no por razones políticas. Pero la exégesis de "por causa" da lugar a múltiples interpretaciones. De acuerdo con la Sección 10 de la Ley de la Fed que trata, precisamente, de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Fed, al expirar el mandato de cualquier miembro designado de la Junta de la Fed en funciones en la fecha de promulgación de la Ley Bancaria de 1935, el Presidente fijará el mandato del sucesor de dicho miembro en no más de catorce años, según lo designado por el Presidente en el momento de la nominación, pero de tal manera que se prevea la expiración del mandato de no más de un miembro en cualquier período de dos años, y a partir de entonces cada miembro ocupará su cargo por un período de catorce años a partir de la expiración del mandato de su predecesor, a menos que sea destituido antes por causa justificada por el Presidente".

Sin embargo, de acuerdo con los últimos estudios legales, “por causa” implica un mal desempeño de sus funciones, la revelación no autorizada de información confidencial, un comportamiento personal inadecuado -acoso sexual por ejemplo- o el incumplimiento de las obligaciones del cargo. Pero, si así fuera, el tema se remitiría al Congreso para que se pronunciara. Entonces, esto deja a Trump casi maniatado ya que por más que el presidente de la Fed no le satisfaga no tiene poder para destituirlo -lo mismo para cualquier otra agencia independiente de la Casa Blanca. Vale decir que hasta ahora no hay antecedente histórico de la destitución de un presidente de la Fed desde su creación en 1913. Además, días atrás, Powell sostuvo ante la prensa que no creía que el Presidente tuviera autoridad para destituirlo y en el caso de que Trump le pidiera la renuncia no renunciaría.

La Fed y los caminos de Trump

Si bien la Ley es confusa, Trump podría recurrir a otras alternativas, según explica el economista John Plassard de la banca suiza Mirabaud. Por un lado, jugar la carta del compromiso, ya que es el Presidente quien nombra al presidente de la Fed, esperando el compromiso de lealtad. Si bien no puede despedirlo directamente sí puede ejercer presión para que renuncie. Curiosamente, volviendo a los ’40, un enfrentamiento entre el Presidente Truman, sucesor del fallecido Roosevelt, y el entonces presidente de la Fed, Thomas McCabe, obligó al banquero central a renunciar.

Por otro lado, Trump podría rediseñar la integración de la Fed sustituyendo, de a poco, a algunos de los colegas de Powell. En tal sentido, a principios de 2026 quedará vacante un puesto de gobernador en el Consejo de la Fed, mientras que el mandato del vicepresidente encargado de la supervisión bancaria finaliza a mediados de 2026, y otro vicepresidente verá cómo termina su mandato en 2027. Según los analistas, estos nombramientos le darían al republicano la oportunidad de influir en la dirección de la política monetaria y la regulación bancaria de la Fed, especialmente con un Senado afín que facilitaría la confirmación de candidatos que comulguen con las mismas ideas económicas.

Hay también otro camino, al que Trump no le es esquivo, para nada, y sería el de usar los medios y la opinión pública para criticar al titular de la Fed. Hay ejemplos históricos: el demócrata Lyndon Johnson y el republicano Richard Nixon ejercieron una fuerte presión sobre la Fed por sospechas de querer subir las tasas; y los más recientes, el del republicano Ronald Reagan que le ordenó al entonces titular de la Fed, Paul Volker, no subir las tasas antes de las elecciones presidenciales de 1984, y el del republicano George Bush que cargó contra Alan Greenspan por sus sucesivos recortes en las tasas. Ahora bien, quién podría sustituir a Powell en 2026, se pregunta el mercado. Con el regreso de Trump a la presidencia, surgen varios nombres como posibles candidatos a sustituir a Powell.

Reserva Federal EEUU La historia muestra relaciones complicadas entre distintos presidentes y titulares de la Reserva Federal.

Los posibles candidatos de Trump para la Fed

Hay una media docena de nombres que circulan por Wall Street, Washington y Chicago; entre ellos, Judy Shelton, Christopher Waller, Larry Kudlow, Kevin Warsh, John Williams y Randal Quarles. ¿Quién es quién?

Judy Shelton, es una polémica economista y ex asesora de Trump, conocida por sus posturas poco ortodoxas y su apoyo a una vuelta parcial al patrón oro. Ya había sido nominada por Trump para un puesto en la Fed en 2020 pero su confirmación se cayó. Mientras que Christopher Waller que hoy integra la Junta de Gobernadores de la Fed, es respetado en los círculos financieros y podría ser una opción más consensuada, aunque comparte algunas opiniones favorables al crecimiento. Por su parte, Larry Kudlow, un viejo asesor económico de Trump y presentador de Fox Business, es un firme defensor de las políticas favorables al crecimiento y la desregulación, y su estilo encaja bien con el enfoque económico del republicano, pero no tiene experiencia en la Fed. En cuanto a Kevin Warsh, ex gobernador de la Fed y figura influyente entre los conservadores económicos, ya había sido propuesto para el puesto en 2017, y podría ofrecer un enfoque más riguroso y ortodoxo, al tiempo que estaría en línea con ciertas políticas favorables al crecimiento. Mientras que John Williams, aunque es presidente de la Fed de Nueva York, es generalmente neutral, pero también podría ser una opción aceptable para una administración Trump debido a su sólida experiencia en política monetaria. Se le considera moderado y pragmático, lo que podría encajar con un enfoque centrado en la estabilidad económica.

Pero también en la danza de nombres y candidatos suele aparecer Randal Quarles, ex vicepresidente de supervisión de la Fed, que sería el más cercano al enfoque de Trump. Quarles fue nombrado por Trump y es conocido por su visión favorable a una regulación bancaria más flexible, en línea con la política de desregulación que ha apoyado el republicano, además es respetado en los círculos financieros y se considera que tiene una postura más acomodaticia hacia los mercados.

Hay otro nombre que circuló, el de un influyente economista con muy buen conocimiento de los mercados y la economía global, y muy respetado en el mundo financiero internacional, se trata de Mohamed El-Erian, el ex PIMCO, hoy Allianz. Es el candidato menos probable pero podría ser una elección inesperada pero pragmática para Trump. “Estos nombres representan una variedad de visiones de Trump, que van desde el enfoque tradicional a otros más heterodoxos. Evidentemente, es demasiado pronto para decir”, señala Plassard quien reconoce que hoy hay dudas sobre si Trump quiere realmente despedir a Powell. “Las consecuencias serían dramáticas para la confianza de los inversores y, por supuesto, para los mercados financieros. Sin embargo, podemos imaginar que si las tasas de interés no se movieran en la dirección "correcta", el enfado de Trump podría aumentar”, advierte.