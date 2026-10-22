El dólar blue se encamina hacia su segundo incremento semanal consecutivo + Agregar ámbito en









El paralelo terminó en $1.565 para la venta y acumuló un avance de apenas $10 en lo que va de octubre. En tanto, el mayorista volvió a ganar terreno y redujo la distancia entre ambas cotizaciones.

El blue se mantuvo estable, mientras el oficial volvió a avanzar y achicó la diferencia entre ambos mercados.

El dólar blue cerró este jueves 22 de octubre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior. De esta manera, el paralelo volvió a mostrar la estabilidad que caracterizó buena parte del mes: acumula una suba de apenas $10 en octubre y, en lo que va del año, avanza alrededor de 6% desde los $1.475 de comienzos de 2026.

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En tanto, el dólar mayorista subió $2 hasta $1.528, encadenó su quinta rueda consecutiva al alza y alcanzó un nuevo máximo nominal. Así, como el oficial volvió a moverse con mayor intensidad que el informal, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió desde casi 3% hasta alrededor de 2,5%.

A su vez, la estabilidad del blue convive con un mayorista que avanza de forma gradual, pero todavía sin señales de una aceleración de las expectativas de depreciación. Los futuros ubicaron al tipo de cambio en torno a $1.533,50 para fines de octubre y $1.589 para diciembre, apenas por encima de los niveles actuales, mientras el oficial permanece más de 27% por debajo del techo de la banda. Al mismo tiempo, la oferta de divisas continúa dando margen para que el BCRA acumule reservas: hasta el miércoles había encadenado 17 ruedas consecutivas con compras, con adquisiciones por u$s1.149 millones en octubre, mientras las reservas brutas se mantenían por encima de los u$s50.000 millones.

A esto se suma un superávit comercial de u$s2.976 millones en septiembre, que refuerza la disponibilidad de dólares en el mercado formal. En este contexto, la combinación de una oferta todavía robusta, expectativas de devaluación moderadas y escasos movimientos del paralelo ayuda a explicar por qué el blue se mantiene cerca de sus máximos nominales, pero con una variación mensual y anual todavía contenida.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 22 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.528 para la venta.