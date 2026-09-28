Faltan 12 semanas para Navidad: qué días caen 24 y 25 de diciembre en 2026 y cuándo es feriado + Agregar ámbito en









El mapa de días hábiles y festivos para la recta final del año. Todo lo que hay que saber sobre el esquema laboral y el descanso de tres días de diciembre.

Qué pasará con la jornada laboral de Nochebuena, cómo se paga Navidad y los detalles del último fin de semana largo de 2026. Magnific

Con la última parte del año cada vez más cerca, inicia la cuenta regresiva para organizar Navidad y Año Nuevo y planificar los últimos descansos del 2026. La ubicación de las fechas claves en el calendario determina qué pasará con las jornadas laborales y la posibilidad de disfrutar un fin de semana largo.

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Faltan exactamente 12 semanas para la llegada de las Fiestas y la atención vuelve a centrarse en el esquema de descansos oficial. De cara a los balances de fin de año, la organización de reuniones familiares y las eventuales escapadas, el mapa de feriados de 2026 deja definido el escenario para los festejos de diciembre.

Magnific Qué días de la semana cae 24 y 25 de diciembre Este año, las celebraciones van a caer justo en el cierre de la semana laboral. De acuerdo con el almanaque oficial, el 24 de diciembre (Nochebuena) cae jueves, mientras que el 25 de diciembre (Navidad) tendrá lugar el viernes.

Esta disposición del 25 de diciembre al término del esquema laboral semanal permite armar de forma automática el último fin de semana largo del año. De esta manera, habrá tres días de descanso junto con el sábado 26 y domingo 27.

Depositphotos ¿Son los dos días feriados? Aunque muchos no lo sabían, la normativa vigente establece diferencias en ambas jornadas festivas. El 24 de diciembre no es feriado nacional, sino un día hábil común y corriente. En las empresas privadas se trabaja normalmente, aunque según cada lugar se suele dar el día libre o permitir que la gente se retire a media tarde. En cuanto al sector público, el Gobierno acostumbra a decretar asueto para la administración estatal.

En cambio, el 25 de diciembre sí es un feriado nacional inamovible en todo el país. Al ser obligatorio, a quienes les toque trabajar ese viernes les corresponde cobrar la jornada doble, tal como marca la ley de trabajo para los días festivos.

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