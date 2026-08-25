El dólar mayorista rompió el techo de $1.500: ¿más prioridad a la baja de tasas y a la actividad? Qué dicen en la city

Tras varios amagues, el tipo de cambio finalmente cruzó la barrera simbólica. El Gobierno se encuentra ante la eterna disyuntiva de priorizar el control de la inflación, o darle más impulso a la economía.

Luego de varias jornadas coqueteando con superar el umbral de los $1.500 , el dólar oficial mayorista finalmente cruzó esa barrera este lunes 24 de agosto. En el mercado no ven con malos ojos que el Banco Central (BCRA) deje correr un poco más el precio del “billete verde” para evitar una nueva apreciación, a la vez que algunos analistas entienden que hoy las variables que deben priorizarse son las tasas de interés y la actividad económica .

El tipo de cambio trepó en esta jornada $11 (+0,7%), hasta los $1.510, el mayor ascenso diario en casi tres meses . Las cotizaciones paralelas replicaron la dinámica y también operaron en alza, con el CCL alcanzando los $1.600 .

Pese a lo simbólico del nivel que superó el dólar durante la rueda, Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores , entiende que se trata de “una corrección relativamente normal” y que “no hay nada por qué alarmarse”. “ Hoy podría estar un poco más alto todavía y seguiría siendo poco representativo ”, agregó en diálogo con Ámbito .

En la misma sintonía, el economista Federico Glustein no considera que sea una señal de preocupación. En cuanto a las causas, expresó que “es resultado propio de la falta de liquidez en pesos del mercado , las tasas reales negativas y el fracaso de la última licitación , que derramó esos excedentes en posiciones diversas, entre ellas, dólares”.

Para el especialista, ese combo adelantó un incremento que “era inevitable” , al contemplar que los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) habían estimado que el tipo de cambio alcanzaría el nivel actual hacia fines de septiembre.

Tras varios días de tensión, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.510 y alcanzó su mayor avance diario en casi tres meses. En la city advierten que un dólar algo más alto podría aliviar la presión sobre las tasas y mejorar la competitividad. Depositphotos

En este contexto, remarcó la disyuntiva que enfrenta el Gobierno entre controlar el valor del dólar, lo cual ayuda a contener la inflación, o incentivar tasas de interés bajas para darle impulso a una actividad económica que solo se mueve en unos pocos sectores. “Creo que hoy se inclina más por la actividad”, opinó.

Respecto de esto último, el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, avizoró que, “flexibilizado el techo ad hoc de $1.500, deberían aflojar la tasa en pesos y su volatilidad”.

Por su parte, el analista José Ignacio Bano recordó que el mayorista ya había rozado los $1.500 a fines de octubre y que, desde entonces, la inflación acumulada fue superior al 25%. En ese sentido, sostuvo que “ni siquiera es sano que el tipo de cambio esté en el mismo valor nominal porque, si no, el país se pone demasiado caro en dólares y pierde competitividad”.

Según su mirada, lo razonable es que el dólar y la inflación vayan más o menos de la mano en el largo plazo. “En el corto plazo puede haber un ajuste brusco que revierta todo el atraso acumulado, cosa que no creo que vuelva a pasar”, pronosticó.

Mayor demanda de cobertura: ¿por qué se espera más intervención en dólar linked esta semana?

Las declaraciones de los analistas reflejan una mayor comodidad del mercado con un tipo de cambio algo más alto que el que se venía observando. Vale recordar que el BCRA, en coordinación con el Gobierno, venía defendiendo el techo de $1.500 mediante la intervención en los contratos de dólar futuro y en los bonos dólar linked.

De todos modos, en el inicio de esta semana el mercado también advirtió participación oficial, lo cual sugiere que el dólar podría haber cerrado incluso más arriba. “Cabe destacar el fuerte incremento del volumen operado hoy en la D31G6: la letra dólar linked más corta negoció u$s168 millones, más del doble de los u$s77 millones registrados el viernes. Esto podría ser una señal de que el BCRA haya intervenido en el mercado secundario de instrumentos indexados”, detalló la sociedad de bolsa PPI.

Esto ocurre días después de que la Secretaría de Finanzas lograra canjear apenas el 34,12% de los instrumentos dólar linked que vencen el 31 de agosto. Esto dejó todavía el equivalente a unos u$s2.595 millones que caducan la semana que viene.

El dato es relevante ya que este miércoles es el "fixing" (fecha donde se fija el valor del tipo de cambio de estos instrumentos). Sobre estas fechas suele incrementarse la demanda en los títulos atados al dólar, ante lo cual es esperable una respuesta oficial con intervención.

Por otra parte, la mayor demanda de divisas en el Mercado Libre de Cambios se dio en esta jornada a la par de un repliegue en las tasas cortas. Según subrayó PPI, el promedio de la caución cayó a 22,3% TNA, desde el 23,3% del viernes, mientras que la tasa de Repo interbancario descendió de 24% a 22,3%. En paralelo, las tasas efectivas mensuales de las Lecaps y los Boncaps se ubicaron entre el 1,95% y el 2,16%, en línea con la inflación de julio, aunque por encima de las primeras estimaciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.