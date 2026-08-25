Dolarización: ¿Steve Hanke va por la revancha en Venezuela?

Según el llamado “Money Doctor”, si el país caribeño abandona el bolívar y adopta el dólar, sería el mayor cambio de moneda desde la llegada del euro. El economista fue contratado por un destacado dirigente venezolano.

Steve Hanke, un viejo conocido de la Argentina de los años 90 que además comulgó con la idea dolarizadora con la que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.

El economista Steve Hanke, un viejo conocido de la Argentina de los años 90 que además comulgó con la idea dolarizadora con la que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, está ahora colaborando con Venezuela para evaluar la adopción del dólar en reemplazo del bolívar.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins fue nombrado asesor especial de un destacado dirigente venezolano y, según explicó a Shawn Tully, de Fortune, su solución para una inflación anual del 400% en Venezuela es la adopción total del dólar , lo que implicaría el abandono del bolívar y del banco central.

La idea es eliminar el riesgo de que el banco central emita dinero para ayudar al gobierno a pagar sus deudas, lo que, a su vez, impulsaría el alza de los precios. “Controlar la inflación es clave para restablecer la estabilidad en Venezuela, y todo el progreso se deriva de ello” , explicó Hanke. “La estabilidad no lo es todo, pero sin estabilidad, es decir, sin precios estables, no se tiene nada. Y no hay mejor ejemplo que Venezuela para demostrarlo”.

Pero, en las últimas horas, tras conocerse la iniciativa, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, destituyó al diputado Antonio Ecarri como presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria con Estados Unidos.

El segundo intento de Hanke por dolarizar Venezuela



Hanke cuenta con varios casos concretos en su haber: en 1999 convenció a Montenegro de abandonar el dinar yugoslavo y adoptar el marco alemán; en 2000 supervisó el cambio de Ecuador del sucre al dólar, lo que marcó la primera dolarización en América Latina desde la de Panamá, un siglo antes. En 2009, se convirtió en asesor informal del primer ministro de Zimbabue, quien dolarizó la economía y logró controlar la inflación. Sin embargo, un nuevo gobierno abandonó el dólar en 2013 y la hiperinflación regresó.

Conocido también como el “Doctor Dinero” (“Money Doctor”), ahora se encuentra ante su segundo intento en Venezuela, después de que su plan para establecer un sistema de caja de conversión, a mediados de los años 90, no lograra obtener la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional. Esta vez, estima que existen entre un 50% y un 80% de probabilidades de que se apruebe la dolarización. “Sería el mayor cambio de una moneda nacional por una alternativa desde la introducción del euro en 1999”, declaró a Tully, de la revista Fortune.







Sin embargo, a pesar de los ambiciosos planes, el dólar ya forma parte integral de la economía venezolana. Debido al desplome del bolívar, que se devaluó un 78% frente al dólar tan solo en el último año, la mayoría de los consumidores compra prácticamente todo con la moneda estadounidense, según relata Fortune. De hecho, casi todos aquellos que no trabajan para el gobierno ni reciben ayudas o pensiones estatales utilizan dólares. Hanke afirmó que esta “dolarización espontánea” aumenta las probabilidades de un cambio oficial de moneda.

Pero la perspectiva de perder el banco central, que actúa como prestamista de última instancia, y de ceder esencialmente la política monetaria a la Reserva Federal (Fed) sigue siendo un obstáculo formidable. En ese sentido, Hanke recuerda que el presidente Javier Milei, quien basó su campaña en la dolarización, abandonó la idea tras asumir el cargo. Si bien frenó la inflación mediante la reducción de subsidios y del déficit fiscal, la tasa anual sigue siendo elevada.

También destacó que, en el caso argentino, el gobierno todavía debe continuar defendiendo el peso, que está vinculado al dólar, y mencionó el salvataje del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, tras la derrota electoral en Buenos Aires del año pasado.

Aun así, Hanke considera que la dolarización es la clave para impulsar la economía venezolana, que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo. Además, predijo que un cambio de moneda provocaría un fuerte aumento de la inversión extranjera en el sector petrolero.

A esto se suma la deuda venezolana de u$s250.000 millones, equivalente a aproximadamente el 150% del PIB. Frente a ese problema, Hanke sostiene que solo el aumento de la producción proporcionaría los dólares necesarios para pagar el capital y los intereses.

El fin de la hiperinflación también reduciría las tasas de interés, lo que incentivaría una oleada de préstamos para consumidores y empresas. Esto, a su vez, dinamizaría el mercado inmobiliario e impulsaría la inversión nacional, añadió. “Si esto sucede pronto, Venezuela pasaría de un crecimiento negativo este año a uno positivo el próximo”, dijo Hanke.

El economista estadounidense está colaborando con Antonio Ecarri, defensor de la dolarización, diputado, excandidato presidencial y fundador del pragmático partido centrista Alianza Lápiz. Ecarri nombró a Hanke asesor especial en Asuntos Económicos, Monetarios y Energéticos, y le encomendó la tarea de encontrar una solución para la hiperinflación.