Cómo saber cuánto vas a cobrar de jubilación en ANSES: fórmula y ejemplos de cálculo

Los aportes, salarios registrados y años trabajados influyen en el haber jubilatorio. Cómo estimar el monto y revisar la historia laboral.

La historia laboral permite consultar los períodos de aportes y las remuneraciones registradas antes de iniciar el trámite jubilatorio.

Saber cuánto se cobrará al momento de jubilarse en la ANSES depende de diferentes variables , entre ellas los años de aportes realizados, las remuneraciones declaradas, entre otros. En la Argentina, el cálculo del haber se realiza dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Como requisito general, para acceder a una jubilación ordinaria se necesitan al menos 30 años de aportes . Además, la edad mínima es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres , aunque existen regímenes especiales con condiciones diferentes.

El monto final no surge únicamente del último sueldo cobrado. Para realizar una estimación es necesario considerar las remuneraciones registradas, su actualización y los distintos componentes que integran el haber previsional. Por eso, revisar la historia laboral antes de iniciar el trámite resulta clave para detectar posibles períodos faltantes .

Uno de los elementos centrales para estimar una jubilación es el promedio de las remuneraciones computables . Para ello se toman los salarios registrados durante el período que establece la normativa y esos valores se actualizan mediante los índices correspondientes antes de incorporarlos al cálculo.

La actualización es importante porque los ingresos obtenidos en distintos momentos no pueden compararse directamente en valores nominales . Los mecanismos previstos permiten llevar las remuneraciones consideradas a parámetros actualizados para determinar una base de cálculo más representativa.

Una vez obtenidos los valores actualizados, se calcula el promedio correspondiente y se aplican las fórmulas de cada componente previsional. El resultado puede variar según la trayectoria laboral de cada persona, los años aportados y los períodos en los que se realizaron esos aportes.

¿Qué porcentaje de tu salario vas a cobrar?

No existe un porcentaje único que permita determinar cuánto cobrará cada futuro jubilado respecto de su último sueldo. El haber depende de la combinación entre los componentes del sistema, la cantidad de años aportados y el promedio de las remuneraciones computables.

Como referencia, una persona con 30 años de aportes y un promedio salarial determinado durante el período considerado puede obtener una estimación al sumar los distintos componentes de su prestación. También pueden influir los años de aportes que superen el mínimo exigido.

Por ejemplo, si una persona tuvo un promedio salarial actualizado de $1.000.000, el resultado final no será automáticamente equivalente a ese ingreso ni a un porcentaje fijo. El cálculo debe contemplar la Prestación Básica Universal, la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia, según corresponda a la historia de aportes.

Pasos para verificar tus declaraciones juradas y aportes patronales

Antes de iniciar la jubilación, es recomendable ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar la información registrada en la sección Trabajo y luego en Historia Laboral. Allí se pueden revisar los períodos declarados por los empleadores.

El sistema permite verificar las declaraciones juradas presentadas, los aportes registrados y las remuneraciones informadas. También pueden figurar los períodos correspondientes a trabajadores autónomos y monotributistas, además de información vinculada con cajas previsionales transferidas a la Nación.

Si existen períodos trabajados que no aparecen en la historia laboral, conviene reunir la documentación que permita acreditar la relación laboral y los aportes. Realizar esta revisión con anticipación puede evitar demoras cuando llegue el momento de solicitar la prestación.

Fechas de cobro y trámites para iniciar la jubilación

El trámite jubilatorio puede iniciarse cuando la persona cumple con la edad requerida y reúne los años de aportes necesarios, o cuando corresponde aplicar algún régimen especial. Antes de avanzar, es conveniente verificar que los datos personales y laborales registrados sean correctos.

El proceso incluye la revisión de la documentación, la acreditación de los períodos de servicios y la presentación de la solicitud ante ANSES. Una vez otorgada la jubilación, el organismo informa la liquidación del haber y la fecha en la que comenzará el cobro.

Las fechas de pago se organizan mensualmente de acuerdo con el calendario oficial y la terminación del DNI. Para conocer el día exacto de acreditación, los beneficiarios pueden consultar los canales oficiales de ANSES y revisar la información disponible en Mi ANSES.