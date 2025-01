Inflación y perspectivas económicas

Con relación a la inflación, el especialista proyecta que esta podría ubicarse en torno al 24% anual en 2025, lo que permitiría mantener una tasa de interés real positiva cercana al 15%.

Este escenario sería clave para fortalecer el peso y reducir las presiones sobre el mercado cambiario. Sin embargo, Di Stefano advierte que la baja inflación no necesariamente se traduce en una mejora inmediata en los costos de las empresas, que enfrentan dificultades en áreas como servicios y energía.

Recuperación económica y desafíos estructurales

El analista destacó indicadores positivos como el crecimiento del Índice de Producción Industrial, que mostró un aumento interanual del 9,3%, sugiriendo una recuperación en la actividad económica. No obstante, aclaró que mayores ventas no siempre significan mayores ganancias debido al aumento de costos. Según su análisis, los servicios, que representan una parte significativa del índice de inflación minorista, están registrando ajustes importantes, mientras que los salarios no han crecido al ritmo necesario para cubrir dichos costos.

¿Qué esperar del dólar blue?

A pesar de que el dólar blue ha mostrado cierta estabilidad en las últimas semanas, Di Stefano considera que su cotización estará condicionada por la política del gobierno y los flujos de inversión. "La estabilización del dólar dependerá del éxito en las medidas para reducir costos internos y atraer capitales", concluyó.

Con estas perspectivas, el 2025 promete ser un año de ajustes económicos donde la estabilidad cambiaria jugará un papel clave en la consolidación del crecimiento y la lucha contra la inflación.