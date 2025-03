“El problema es que se venía mintiendo con esta convergencia como condición para abrir el cepo”, señaló el economista, quien advirtió que el modelo no era sostenible en el tiempo. Para él, el ajuste cambiario era inevitable y traería consigo una devaluación o una suba del tipo de cambio nominal y real .

Dudas sobre el acuerdo con el FMI

Otro de los puntos donde Giacomini se diferenció del oficialismo es en la negociación con el Fondo. Rechazó la posibilidad de un nuevo acuerdo y recordó que Argentina ya firmó 27 programas con el organismo.

"En los últimos 70 años nos prestaron u$s 182.000 millones, y en los últimos 30, solo en intereses, les pagamos u$s 130.000 millones", explicó. Además, aseguró que todos los acuerdos anteriores fracasaron y que este no será la excepción, pese a la existencia de superávit fiscal, un dato que consideró “mentira”.

Finalmente, en diálogo con Ahora Play, advirtió que 2025 será más complicado que 2024, incluso con mejores números macroeconómicos. "El mal economista analiza lo que se ve. El buen economista analiza lo que no se ve", concluyó.