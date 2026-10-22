El inversor Peter Thiel apostó por una sola empresa argentina y ganó millones de dólares: los detalles + Agregar ámbito en









A través de su fondo Thiel Macro, el cofundador de PayPal y Palantir adquirió 1.189.792 acciones de la empresa Vista Energy.

A través de su fondo Thiel Macro, el cofundador de PayPal y Palantir adquirió 1.189.792 acciones de la empresa Vista Energy. Imagen: AFP

El magnate tecnológico Peter Thiel incorporó a Vista Energy a su cartera de inversiones con una apuesta de u$s76 millones, equivalente a cerca del 1% del capital de la empresa argentina. Y por el crecimiento de la petrolera, el ejecutivo de Wall Street ganó millones.

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A través de su fondo Thiel Macro, el cofundador de PayPal y Palantir adquirió 1.189.792 acciones de Vista, según la presentación correspondiente al segundo trimestre de 2026 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Al 30 de junio, la posición estaba valuada en aproximadamente u$s75,9 millones.

La inversión representaba el 18,13% de la cartera de acciones declarada por el fondo, cuyo patrimonio informado ascendía a u$s418,7 millones. De esta manera, Vista se convirtió en la segunda mayor posición individual de Thiel Macro, solamente detrás de Amazon, que concentraba el 28,18% del portafolio. Además, era la única compañía no estadounidense entre las acciones declaradas.

A través de su fondo Thiel Macro, el cofundador de PayPal y Palantir adquirió 1.189.792 acciones de la empresa Vista Energy. El desempeño de Vista y el potencial de Vaca Muerta Actualmente, Vista cotiza a u$s69, aproximadamente, por lo que la participación de Thiel tendría un valor estimado de u$s82,4 millones. Por ende, el empresario habría ganado un 8,6%, o u$s6,5 millones.

La entrada del empresario se produjo en un contexto de expansión de la producción petrolera argentina. Vista, fundada por Miguel Galuccio en 2017, se consolidó como uno de los principales actores privados del sector y la mayor exportadora de crudo del país.

Tras incorporar nuevos activos en Vaca Muerta, la compañía alcanzó una producción cercana a los 160.000 barriles diarios de petróleo equivalente, con una proporción significativa destinada a los mercados internacionales. En mayo de 2026, la empresa también amplió sus objetivos de inversión y producción. Uno de los proyectos centrales para sostener ese crecimiento es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el sistema de oleoductos y la terminal de exportación que busca incrementar la capacidad argentina para comercializar petróleo en el exterior. Su puesta en marcha, prevista para 2027, podría mejorar la infraestructura necesaria para aprovechar los recursos de la formación neuquina.

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