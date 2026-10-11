YPF vs. Vista: ¿cuál de las dos acciones gana en el año?

Las principales apuestas ligadas a Vaca Muerta tuvieron prácticamente el mismo rendimiento en lo que va del año. SIn embargo, estamos hablando de dos compañías distintas en tamaño, estructura y perfil de riesgo.

Si uno mira solamente lo que pasó en 2026, la comparación entre las acciones de YPF y de Vista es casi un empate. Vista acumula una suba del 36% en dólares y YPF del 38%. Es decir, dos de las principales apuestas ligadas a Vaca Muerta tuvieron prácticamente el mismo rendimiento en lo que va del año.

Estamos hablando de dos compañías distintas en tamaño, estructura y perfil de riesgo, pero que comparten un mismo viento de cola: el crecimiento estructural del sector energético argentino.

Ahora, cuando ampliamos un poco el gráfico, la historia cambia bastante. Desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei , YPF subió cerca de 400%, mientras que Vista avanzó 145%.

La diferencia es enorme. Pero también hay que entender desde dónde partía cada una. YPF venía de una situación mucho más castigada, con una valuación muy deprimida, más ruido político, mayor percepción de riesgo y una estructura operativa que todavía tenía mucho margen de mejora.

Por eso, una parte importante de esa suba fue también una normalización: el mercado empezó a pagar más por una empresa que mejoraba sus resultados, reducía deuda, aumentaba producción y, al mismo tiempo, quedaba expuesta a un contexto local mucho más favorable para el sector energético.

Ahora, si ampliamos todavía más el horizonte, aparece una diferencia interesante. Desde 2020, Vista acumula una suba cercana al 1.500%, frente a aproximadamente 450% de YPF. Eso muestra que Vista ya venía siendo una historia de crecimiento muy fuerte mucho antes del cambio político en Argentina. YPF, en cambio, tuvo una revalorización mucho más explosiva a partir de 2023, cuando empezó a mejorar la percepción sobre el país, la gestión de la compañía y el potencial de Vaca Muerta.

¿Y qué dicen las valuaciones?

YPF y Vista siguen siendo atractivas: cotizan alrededor de 3,7 y 3,4 veces EV/EBITDA, respectivamente. Este múltiplo compara el valor total de la empresa, incluyendo su deuda neta, con el EBITDA esperado para los próximos doce meses. Simplificando: te dice cuántas veces estás pagando ese resultado. Como referencia internacional, Chevron cotiza a 6,1 veces y ExxonMobil a 7,8 veces. Eso no significa que YPF y Vista deban valer lo mismo, ya que hay diferencias de escala, diversificación y riesgo país. Pero la comparación ayuda como referencia.

Y en la valuación radica un gran punto de la tesis de YPF y Vista. Que una acción haya subido mucho no significa automáticamente que esté cara. Si una empresa sube fuerte su EBITDA mientras su acción también acompaña, el múltiplo puede mantenerse igual o incluso comprimirse.

Por eso, en este tipo de historias, mirar solamente el gráfico de precio puede llevar a conclusiones equivocadas. YPF y Vista vienen de grandes recorridos, pero sus valuaciones siguen siendo bastante similares a niveles históricos que no parecen exigentes.

El contexto general también ayuda. Argentina está atravesando un cambio importante en su balanza energética. Entre enero y agosto de 2026, el sector acumuló un superávit de u$s7.800 M, superando lo registrado durante todo 2025. Es decir, en apenas ocho meses el país logró un resultado energético mayor al de los doce meses del año anterior.

Y no fue solamente una cuestión de precios. En agosto, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron u$s1.494 millones, creciendo 41,2% interanual. De ese crecimiento, los precios aportaron una suba del 27%, pero las cantidades exportadas también aumentaron 12,2%.

Ese cambio es probablemente una de las historias estructurales más interesantes que tiene hoy el país. Durante años, la discusión energética argentina estuvo muy asociada a importaciones, subsidios y falta de dólares. Hoy la conversación empieza a ser distinta: cuánto petróleo podemos exportar, cuánto gas puede salir vía LNG, qué infraestructura hace falta construir y cuánto capital puede entrar para financiar esa expansión.

Ahora bien, no son exactamente la misma apuesta. YPF es una empresa mucho más grande, integrada y diversificada. Tiene upstream, refinación, estaciones de servicio, infraestructura y además juega un papel central en los grandes proyectos estratégicos del país. También viene mostrando una mejora operativa muy fuerte.

Vista, en cambio, es una empresa mucho más pura. Es una apuesta más directa al shale argentino. Tiene menos negocios alrededor y una escala bastante menor, lo cual le permite capturar con mayor sensibilidad el crecimiento de producción. Eso también implica más concentración. Vista depende mucho más directamente del petróleo y de la ejecución de sus proyectos en Vaca Muerta. Pero esa especialización viene acompañada de márgenes muy fuertes.

Entonces, ¿cuál de las dos me gusta más? Hoy me quedo con YPF. Vista me gusta y es más simple de analizar, pero YPF me entusiasma más por lo que puede crecer y por el potencial que veo en sus proyectos. Las dos me parecen atractivas, pero si tengo que elegir una, voy con YPF.

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