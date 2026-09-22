Vista emitió una ON por u$s400 millones bajo ley de Nueva York a una tasa de casi 8%

La compañía fijó el precio de obligaciones negociables senior con vencimiento en 2038 y una tasa de interés de 7,875%. La operación fue realizada por Vista Energy Argentina S.A.U., su principal subsidiaria, y elevará a u$s900 millones el monto total de la serie.

Con esta nueva emisión, el monto total de capital pendiente de las Obligaciones Negociables 2038 de Vista Argentina alcanzará los u$s900 millones.

Vista Energy Argentina S.A.U., principal subsidiaria de Vista Energy , fijó precio para una emisión de obligaciones negociables senior por u$s400 millones bajo ley de Nueva York , con vencimiento en 2038. La colocación tendrá una tasa de interés de 7,875%, un precio de emisión de 99,473% y un rendimiento promedio de 7,950%, mientras que el cierre de la oferta está previsto para el 9 de octubre de 2026.

La operación fue informada por Vista Energy, S.A.B. de C.V., compañía que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker VIST. La emisión se suma a obligaciones negociables ya colocadas por Vista Argentina por u$s500 millones, también con tasa de 7,875% y vencimiento en 2038.

Con esta nueva emisión, el monto total de capital pendiente de las Obligaciones Negociables 2038 de Vista Argentina alcanzará los u$s900 millones.

Las nuevas obligaciones negociables serán emitidas como títulos adicionales a las Obligaciones Negociables Iniciales. Según informó la compañía, tendrán los mismos términos que la serie original, salvo por la fecha de emisión, el precio inicial y la fecha del primer pago de intereses.

Los títulos serán considerados parte de la misma serie y votarán como una sola clase junto con las obligaciones negociables iniciales. La compañía precisó que las ON emitidas bajo Regulación S cotizarán por separado con diferentes números CUSIP e ISIN hasta 40 días después de la fecha de emisión.

La emisión se realizará bajo legislación de Nueva York, un formato habitual para compañías argentinas que buscan acceder a inversores internacionales y obtener financiamiento de largo plazo en dólares.

Oferta internacional y programa aprobado por CNV

La oferta fue realizada en Estados Unidos y en otras jurisdicciones al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Securities Act de 1933. Esos mecanismos permiten colocar deuda entre compradores institucionales calificados en Estados Unidos y entre inversores fuera de ese país.

La operación se enmarca en el programa global de Vista Argentina para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones. Ese programa fue aprobado por asambleas de la compañía realizadas en 2019, 2024 y 2026.

En la Argentina, la oferta pública de los valores está comprendida en la autorización que la Comisión Nacional de Valores otorgó a Vista Energy Argentina S.A.U. dentro de su programa global por u$s4.000 millones para emitir obligaciones negociables simples no convertibles en acciones.

Cómo será el repago

El capital de las Obligaciones Negociables 2038 será pagado en tres cuotas anuales consecutivas: 33% el 8 de abril de 2036, otro 33% el 8 de abril de 2037 y el 34% restante el 8 de abril de 2038.

La compañía aclaró que los valores no fueron ni serán registrados bajo la Securities Act de Estados Unidos ni bajo leyes de valores estatales de ese país. Por ese motivo, serán ofrecidos y vendidos a compradores institucionales calificados bajo Regla 144A y fuera de Estados Unidos bajo Regulación S.