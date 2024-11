El "Trump trade" y las señales de Wall Street: los "insiders" están tomando ganancias

Algunos lo subestiman y otros les prestan algo de atención; sin embargo, los movimientos de los llamados “insiders” son monitoreados no solo por las autoridades como la SEC de EEUU sino también por los estrategas del mercado. Un número récord de ejecutivos estadounidenses venden acciones de sus empresas.

El “Trump trade” fue una especie de anabólico para el rally en el cual están inmersos los mercados desde 2022. A veces cuesta tanto decidir cuándo entrar como cuándo salir, a sabiendas de que ni los árboles crecen hasta el cielo ni que no hay ningún piso. Lo cierto es que algunos vienen optando por tomar ganancias sin hacer olas mientras otros apuestan a la continuidad del efecto Trump 2.0. Por eso no extraña que detrás de bastidores, en las mesas de operaciones muchos se pregunten, no cuándo el Bitcoin superará los u$s100.000 sino hasta dónde puede llegar a caer.