Wall Street: la "gran rotación" de carteras que se produjo en la previa a la decisión de la Fed

Después de haber generado ganancias extraordinarias, las Siete Magnificas ya no son las preferidas del mercado y, dentro de los flujos de dinero que aún permanecen en Wall Street, hay otros puntos que los inversores hoy ponderan. Clave, la política sobre tasas.

El Nasdaq, el índice tecnológico de Wall Street, no pasa por su mejor momento.

Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla , las famosas Siete Magníficas , supieron conquistar el mercado global con ganancias extraordinarias los últimos años, pero su absoluto dominio parece estar llegando a su fin ante un nuevo mapa mundial, generado por la guerra comercial que lanzó Donald Trump, y ante expectativas no muy favorables sobre la economía de Estados Unidos. En ese marco, y a la espera de la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés -luego de su reunión de dos días-, es que se vio un "gran movimiento" en Wall Street.

Vale recordar que las Siete Magníficas tuvieron juntas una ganancia del 63% solo en 2024, pero esa performance está lejos de volver a repetirse este 2025 ya que e l grupo cayó un 8% desde el comienzo de año . Esto sucede en el marco del fuerte rally bajista que sufren los principales índices bursátiles de Wall Street : la semana pasada cerraron su peor periodo desde 2023, y el S&P 500 ya cayó ya un 10% desde su máximo histórico. Así, en lo que va del año, los índices no paran de ceder terreno: Dow Jones (-1,7%), Nasdaq (-7,8%), y S&P 500 (-3,5%).

El experto también detalló que "probablemente también estemos viendo que un poco de liquidez esté saliendo de EEUU hacia emergentes, como China, cuyo índice (HSI) sigue volando, que lo vemos también en su ETF (FXI) o hasta el propio Brasil que está haciendo un movimiento parecido".

A su turno, Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, dijo que este movimiento "ya había empezado" pero aún no termina. "Hay una salida de algunas compañías que habían subido mucho el año pasado. Este año, de los 11 subsectores, consumo discrecional y tecnología son los perdedores y están ganando participación sectores más tradicionales y conservadores, que también son buenos pagadores de dividendos, como es salud, consumo no discrecional, real state y utilities".

Siguiendo el mismo análisis, Neffa asegura que una gran parte de los flujos migró a Asia, Europa y emergentes, incluso Brasil.

Por su parte, Diego Martinez Burzaco, country manager de Inviu, analizó: "Cuando se produce este tipo de movimientos hay una rotación desde desde los sectores tecnológicos que son los más agresivos y los más volátiles hacia los sectores más conservadores, que se nominan de bajo beta, que pueden ser el consumo masivo como las empresas como Coca-Cola, Walmart, Procter & Gamble y también el sector de salud". El experto explicó que lo que hacen los inversores es tratar de bajar la exposición al riesgo y cubrirse de la volatilidad de los mercados.

Wall Street vs. otras bolsas del mundo

China y LATAM la semana pasada ganaron 1,5% y 3,7%, y en el mes acumulan subas de 7,1% y 6,2%, respectivamente. En el caso de LATAM, lo impulsó especialmente el índice de Brasil, que subió 4,1% en la semana y 7,2% en el mes. En el caso de Europa, si bien los índices bursátiles cedieron 1,2% la semana pasada, en lo que va de marzo y del año acumulan un muy buen desempeño, con ganancias de 3,1% y 14,4% respectivamente.

Los índices en China estuvieron impulsados por las mejores previsiones acerca del crecimiento de la economía. Las ventas al por menor registraron su mejor lectura en los dos primeros meses desde octubre, mientras que la producción industrial superó la estimación mediana en una encuesta de Bloomberg entre analistas. A su vez, el crecimiento de la inversión en activos fijos fue el más rápido desde el aumento registrado en los cuatro primeros meses de 2024.

En cuanto a Europa, las novedades positivas para el mercado llegaron de la mano del futuro canciller de Alemania, Friederich Merz, que consiguió el apoyo del partido Verde para alcanzar los dos tercios que necesita y así reformar la Constitución. Con ello, podrán levantar el freno a la deuda y liberar el fondo de 500.000 millones de euros, que le permitirá realizar mayores gastos en estímulos económicos.

Los datos que mira el mercado sobre EEUU

La inestabilidad y las idas y vueltas con los aranceles a las importaciones tuvieron un marcado impacto en el sentimiento de los consumidores. "El índice que mide el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan en marzo se derrumbó a 57,9 pts., contra 64,7 pts. de enero, y cada vez más lejos de los 74 pts. anotados en diciembre, alcanzando el nivel más bajo desde noviembre de 2022", reveló Cohen, esta semana.

Desde este mismo broker destacaron que el déficit fiscal siguió creciendo. En el segundo mes del año, el Tesoro marcó un déficit de u$s307.000 millones , unos u$s10.000 millones más que en el mismo mes del año previo y superando las expectativas del mercado. "Las miradas de esta semana estarán en la tercera reunión del año de la Fed, en la que, si bien no se esperan cambios de tasas, será importante el mensaje que bajen en cuanto a la situación y perspectivas de la economía", detallaron.