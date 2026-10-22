El yen se fortalece como refugio frente a las tensiones por el petróleo, la IA y Francia + Agregar ámbito en









Frente a la volatilidad en Wall Street, el salto del petróleo y los turbulencias políticas en Europa, los inversores se volcaron al yen y a la deuda japonesa, mientras el dólar ganó terreno frente al euro. Los detalles, en la nota.

Yen se fortalece: La divisa japonesa avanzó ante la demanda de activos de refugio por tensiones globales. ecobolsa.com

El yen vivió este jueves su jornada de mayor avance en casi un mes, impulsado por una fuerte demanda de activos de refugio. La volatilidad en las bolsas, el alza del crudo por la tensión en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el retorno financiero de las inversiones en IA llevaron a los inversores a refugiarse en la moneda japonesa.

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Mientras tanto, el dólar se fortaleció ante el euro en la jornada financiera. El impacto del descontento social en Francia y las dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas opacaron las turbulencias en Wall Street, donde los temores ligados al sector de la inteligencia artificial arrastraron a la baja a las acciones.

"La inteligencia artificial está poniendo nerviosa a la gente, al igual que el petróleo... y Francia. Es evidente que hay un ligero grado de aversión al riesgo en el mercado", señaló Chris Scicluna, de Daiwa Capital Markets.

El petróleo Brent tocó un máximo no visto desde mayo, impulsado por nuevos ataques hutíes en Arabia Saudita. La ofensiva renovó el temor a una escalada del conflicto en Medio Oriente y a nuevas interrupciones en el suministro global de crudo.

"La inteligencia artificial está poniendo nerviosa a la gente, al igual que el petróleo... y Francia. Es evidente que hay un ligero grado de aversión al riesgo en el mercado", señaló Chris Scicluna. EFE En este contexto, la divisa japonesa mostró una fuerte recuperación: el yen se apreció un 0,51% y se ubicó en 157,33 unidades por dólar.

Subasta de bonos del Estado japonés con demanda récord Cabe subrayar que el martes la subasta de bonos del Estado japonés a 20 años presentó una sólida demanda, al recibir ofertas que superaron en 5,84 veces el importe vendido, ubicándose por encima de la cobertura de 4,01 veces alcanzada en la licitación del mes anterior. Masahiko Loo, estratega de renta fija de ‌State Street Investment Management en Tokio, señaló que "la subasta récord de bonos a 20 años es una clara ‌señal de que el efectivo que se mantenía al margen está volviendo por fin". Mercado de bonos: Subasta de bonos del Estado japonés a 20 años tuvo demanda récord, indicando retorno de efectivo. El analista subrayó que "los bonos del Estado japonés (JGB) también están empezando a parecer un refugio relativo frente a la volatilidad política y fiscal de Europa, especialmente en lo que respecta a Francia".