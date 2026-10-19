Goldman Sachs proyecta un cierre de año positivo para el S&P 500: por qué espera que alcance los 8.000 puntos

La previsión del banco de inversión refleja la confianza en que el crecimiento de las ganancias corporativas continuará sosteniendo al principal índice.

La previsión de Goldman Sachs refleja la confianza en que el crecimiento de las ganancias corporativas continuará sosteniendo al principal índice.

Goldman Sachs mantiene su apuesta por un cierre de año alcista para Wall Street . En concreto, el banco de inversión ratificó su objetivo de 8.000 puntos para el S&P 500 a fines de 2026 , una proyección que contempla un potencial de suba cercano al 5% respecto de los 7.659 puntos registrados al momento del análisis.

La previsión del estratega Ben Snider refleja la confianza de la entidad en que el crecimiento de las ganancias corporativas continuará sosteniendo al principal índice bursátil estadounidense . Incluso, la perspectiva se extiende a 2027, cuando Goldman Sachs espera que el S&P 500 alcance los 8.700 puntos.

El argumento central de la entidad es que los resultados de las compañías seguirán siendo el principal motor del mercado , aun cuando el ritmo de expansión económica y de los beneficios comience a moderarse.

“El crecimiento positivo, pero desacelerado, históricamente se asoció con rendimientos positivos, aunque moderados, del S&P 500. En estos entornos, los retornos de las acciones estuvieron impulsados por el crecimiento de las ganancias más que por una expansión de las valuaciones”, sostuvo Snider.

En ese sentido, Goldman Sachs proyecta que las ganancias del S&P 500 crecerán un 36% durante 2026 , antes de desacelerarse hasta un incremento del 11% en 2027. La estimación supone que las empresas podrán continuar ampliando sus beneficios, aunque a un ritmo menos extraordinario que el observado este año.

La previsión de Goldman Sachs refleja la confianza en que el crecimiento de las ganancias corporativas continuará sosteniendo al principal índice. Depositphotos

La distinción es relevante para los inversores: la continuidad de la suba no dependería necesariamente de que las acciones se encarezcan respecto de sus beneficios, sino de que las compañías efectivamente ganen más dinero.

La inteligencia artificial, entre el impulso y los riesgos

El escenario optimista convive con una creciente preocupación por las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial y la posibilidad de que los ingresos generados no alcancen para justificar ese desembolso.

Las últimas turbulencias reflejaron esa inquietud. Nvidia perdió más de u$s350.000 millones de capitalización bursátil durante la semana previa a la publicación, mientras que el índice Philadelphia Semiconductor (SOXX) cayó más del 11%. CoreWeave, una empresa de infraestructura de computación en la nube vinculada con la IA, retrocedió un 25% en el mismo período, en un contexto de mayores costos de financiamiento.

Tal Liani, analista de Bank of America, atribuyó el movimiento de CoreWeave a factores de percepción del mercado y no a un deterioro inmediato de sus fundamentos. “Esto está más impulsado por el sentimiento. No se trata de que no puedan pagar la deuda”, señaló.

Para Goldman Sachs, la clave será comprobar que el crecimiento de los ingresos y las ganancias acompañe el volumen de capital destinado a esta tecnología.