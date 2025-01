Las criptomonedas se recuperan y una altcoin asociada a Donald Trump escala 10%

Este panorama ha llevado a los analistas a prever que la Reserva Federal (Fed) será menos flexible con las tasas de interés de lo que se esperaba. En particular, la Fed redujo a la mitad, hasta 50 puntos básicos (pb), su previsión de recortes de tasas para 2025, considerando los posibles efectos inflacionarios de las políticas del nuevo Gobierno de Donald Trump. El informe de inflación de diciembre, que se publicará el 15 de enero, podría aumentar aún más estos temores si muestra cifras sorpresivamente altas.

No obstante, no todos comparten este optimismo. Mientras Goldman Sachs y JP Morgan siguen apostando por recortes en 2025, Bank of America (BofA) considera que los riesgos se inclinan hacia una pausa prolongada o incluso hacia nuevas subidas de tasas. Los analistas señalan el aumento de las rentabilidades de los bonos estadounidenses a 10 años, que han subido 100 pb desde el recorte de la Fed en septiembre, y la fortaleza del dólar como señales de una política monetaria más restrictiva.

Otras noticias clave para el mundo cripto

En el ámbito empresarial, MicroStrategy aumentó sus reservas de bitcoin por décima semana consecutiva. La firma de software y BTC, dirigida por Michael Saylor, adquirió 2.530 BTC por 243 millones de dólares en la semana del 12 de enero, elevando su tenencia total a 450.000 BTC.

Por otro lado, Sony lanzó Soneium, una plataforma blockchain de uso general. Desarrollada por Sony Block Solutions Labs, una colaboración entre Sony Group y Startale Labs, esta red de capa 2 sobre Ethereum está diseñada para soportar un ecosistema de aplicaciones en juegos, finanzas y entretenimiento, destacando el creciente interés de las empresas tecnológicas por la cadena de bloques.

Finalmente, Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, también anunció su decisión de trasladar su sede y la de sus filiales a El Salvador, luego de obtener las licencias necesarias para operar en el país. Su CEO comentó que esta decisión es un paso natural para fortalecer su enfoque en los mercados emergentes y fomentar la colaboración.