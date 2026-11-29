Buenos Aires, Mendoza y la Patagonia concentran el interés de familias y empresarios que buscan diversificar sus inversiones o contar con una segunda residencia.

Recoleta es una de las zonas que están en la mira de los inversores extranjeros que apuestan a propiedades en el país.

La incertidumbre geopolítica, los conflictos bélicos ( la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros choques ) y la necesidad de diversificar el patrimonio modifican las decisiones de inversión de familias y empresarios de distintos países. En ese escenario, la Argentina vuelve a aparecer en el radar de compradores internacionales que buscan algo más que una propiedad: un lugar para resguardar parte de sus ahorros, tener una segunda residencia o incluso instalarse con sus familias si la situación en sus países de origen se complica.

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El interés no se limita a Buenos Aires . También alcanza a Mendoza , la Patagonia, Córdoba y distintos puntos del interior, donde los inversores analizan desde viviendas de lujo y hoteles boutique hasta viñedos, campos productivos y grandes extensiones de tierra. Los presupuestos son diversos: hay operaciones que parten de u$s150.000 y otras que superan ampliamente el millón de dólares.

Joaquín de Cristóbal , socio fundador de JDC Propiedades, comentó que reciben consultas de familias, empresarios, family offices (administradores de grandes patrimonios familiares) y particulares que invierten capital propio. También mencionó el interés de algunos fondos de pensión extranjeros por campos. Entre los países de origen de los interesados aparecen Inglaterra, Francia, Suecia, Suiza, Bélgica, Alemania, Mónaco, España, Italia y Japón. También recibieron consultas de brasileños, estadounidenses y australianos.

"Vivo entre Australia y la Argentina y veo que en una conversación que antes giraba alrededor del precio o de la renta hoy aparece una pregunta más personal: ' Si la situación en Europa se deteriora, ¿dónde me gustaría vivir con mi familia?' . Para algunas personas, comprar una casa en el hemisferio sur cumple las dos funciones. Les permite diversificar su patrimonio y tener un lugar propio al que podrían mudarse", dijo De Cristóbal.

El empresario destacó que algunos australianos ya consultan por propiedades en el país, en especial por campos, debido a la diferencia de precios respecto de su mercado de origen. Lo hacen por 300.000 hectáreas en venta en el sur argentino, con alternativas para explotación ovina y hasta una propiedad que cuenta con una mina de uranio.

Martín Pinus, director de Martín Pinus Real Estate, también registró un aumento de las consultas internacionales. Según precisó, desde hace aproximadamente dos años crecieron los contactos y las operaciones con inversores y familias de Estados Unidos, Rusia, Suiza y otros países europeos. Sostuvo: "En el escenario actual del mundo, con guerras, regulaciones cada vez más limitantes para los alquileres de propiedades y precios altos en mercados saturados que dejan una baja rentabilidad, la Argentina aparece como una oportunidad para diversificar los lugares donde invierten en activos inmobiliarios".

El atractivo combina la distancia respecto de las zonas más afectadas por los conflictos, los cambios en el rumbo macroeconómico y los valores de las propiedades. "Los europeos, sobre todo, siempre resaltan que Buenos Aires, con su arquitectura y cultura, les recuerda a sus propios lugares de origen, con lo cual los hace sentir como en casa", señaló Pinus. También influye la arquitectura porteña, que para muchos compradores europeos tiene rasgos familiares.

El living vidriado de una propiedad ubicada en Recoleta. Son viviendas que eligen los extranjeros para destinar ahorros como refugio y por si deben mudarse a la Argentina Martín Pinus Real Estate

Maximiliano Götz, titular de M. Götz Negocios Inmobiliarios, identificó dos segmentos de compradores: quienes manejan presupuestos de entre u$s150.000 y u$s200.000 y aquellos con capacidad para invertir u$s500.000 o más. Detalló: "Hay inversores que buscan un plan B porque no les gusta la dirección hacia la cual se dirige su país, ya sea por cuestiones políticas o geopolíticas. Otros descubrieron un amor por la cultura argentina y también están quienes no pueden adquirir bienes inmuebles en sus países de origen a los valores que presenta la Argentina".

Qué propiedades lideran y cuánto invierten

Las preferencias cambian según el perfil del comprador. Algunos buscan departamentos para utilizar durante parte del año y alquilar el resto del tiempo. Otros apuntan a residencias de lujo, propiedades para reciclar, terrenos o campos con potencial productivo. También aparecen proyectos vinculados con el turismo y el desarrollo inmobiliario.

Pinus indicó que los compradores internacionales suelen priorizar activos residenciales listos para generar renta o que puedan combinar el uso propio con el alquiler temporario. Después aparecen las unidades para reciclar, siempre que tengan una ubicación y una categoría destacadas.

En cuanto a los montos, identificó dos segmentos principales:

Hasta u$s350.000: departamentos para renta o uso temporario en Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez y Chacarita.

Entre u$s800.000 y más de u$s2,5 millones: propiedades premium y de lujo, pisos de categoría en Puerto Madero, Palermo Chico y Recoleta, unidades sobre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, mansiones en Barrio Parque y torres de alta gama.

Pinus dijo: "Es un buen momento para destinar una parte de los capitales a mediano plazo para adquirir propiedades a precio relativamente barato en comparación con otros mercados del mundo antes de que la recuperación sea más importante".

Götz también observó interés por departamentos en CABA y por campos, tanto para conservar la tierra como para desarrollar actividades agrícolas. En esos casos, las estrategias incluyen la renta de corto plazo, a través de alquileres tradicionales o plataformas como Airbnb, y la valorización del inmueble en el largo plazo.

Aún en propiedades de ultra lujo es habitual que inversores de gran poder adquisitivo compren viviendas y las renueven para destinar en alquileres temporarios o revenderlas Martín Pinus Real Estate

De Cristóbal, por su parte, destacó que las búsquedas pueden combinar distintos usos. En Mendoza, por ejemplo, una misma finca puede reunir viñedos, una bodega y un proyecto hotelero. También mencionó a empresarios argentino-europeos que compran campos y hoteles en el país, aunque muchas de esas operaciones no trascienden públicamente. Recordó el caso del empresario neerlandés Mijndert Pon, quien llegó a la Argentina para participar de una actividad de caza en Entre Ríos y descubrió el potencial de los campos locales. En 1996 fundó una bodega, en el Valle de Uco. Señaló: "Lo que más valoro de esa historia es que, décadas después de aquel viaje, la inversión sigue dando trabajo en los viñedos, en la bodega y en el turismo mendocino".

Los barrios y las ciudades que concentran las consultas

En Buenos Aires, los compradores internacionales apuntan principalmente a barrios consolidados, con arquitectura de calidad, servicios, oferta cultural y buena conectividad. También buscan edificios con amenities, vistas abiertas y propiedades de grandes superficies.

Entre las zonas mencionadas por los expertos aparecen:

Recoleta: por su arquitectura, sus edificios clásicos y su cercanía a espacios verdes y servicios.

Palermo: por la oferta residencial, la gastronomía y las propiedades de categoría.

Puerto Madero: por sus torres modernas, vistas, seguridad y amenities.

Belgrano y Belgrano R: por su perfil residencial y sus servicios.

Núñez y Chacarita: como alternativas para quienes buscan propiedades con buena conectividad.

Barrio Parque o Palermo Chico: por sus mansiones y residencias de alto nivel.

Zona Norte del GBA: en particular el corredor Libertador, Pilar y San Isidro, con interés de familias expatriadas y ejecutivos que buscan espacios verdes, barrios cerrados y cercanía a colegios internacionales.

Pinus remarcó que las propiedades usadas en los barrios del corredor norte porteño y los productos premium de Puerto Madero o sobre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta resultan competitivos frente a los valores de Londres y Nueva York. También destacó las oportunidades en inmuebles para reciclar, siempre que cuenten con buenas características y ubicación.

Fuera de Buenos Aires, Mendoza y la Patagonia aparecen entre los destinos con mayor potencial. En el primer caso, el atractivo se vincula con los viñedos, las bodegas y las alternativas residenciales y turísticas. En el sur, las consultas incluyen propiedades para turismo de alta gama, hoteles boutique, campos y extensiones de tierra.

De Cristóbal nombró Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche y la zona de los lagos. También señaló el movimiento en Córdoba, Salta, Mar del Plata y distintas localidades bonaerenses.

Campos productivos, también en el radar de posibles compradores del exterior

Götz también ubicó a Mendoza, la provincia de Buenos Aires y, especialmente, la Patagonia entre los destinos que despiertan interés. Para el empresario, el atractivo de estas regiones está relacionado con la extensión de la tierra y los valores de compra.

Campos, proyectos productivos y una mirada de largo plazo

La búsqueda de tierras constituye otro capítulo del interés internacional. De Cristóbal mencionó consultas por campos en distintas regiones del país, con proyectos que van desde la producción ovina hasta la actividad agrícola, ganadera y vitivinícola.

En ese segmento, la Argentina compite con otros países del hemisferio sur. De Cristóbal mencionó a Uruguay, Chile, Nueva Zelanda y Australia como mercados que los inversores comparan cuando buscan resguardar parte de su patrimonio o instalarse en otro país.

Como antecedente de inversiones extranjeras en el sector, recordó el caso de Dieter Meier, músico suizo del dúo Yello, quien compró el histórico Haras Ojo de Agua, en Balcarce. El proyecto ganadero exporta carne argentina a Suiza y otros mercados europeos, mientras que en Mendoza desarrolló los vinos Ojo de Agua.

También mencionó la compra de tierras en San Carlos, Mendoza, por parte del empresario tecnológico Martín Varsavsky junto con un grupo de amigos para desarrollar el proyecto Wamani. Para De Cristóbal, ese caso refleja cómo la preocupación por una eventual crisis internacional puede influir en las decisiones inmobiliarias.

Villa La Angostura, así como otros destinos patagónicos, capturan la atención y allí también se compran terrenos o viviendas cerca de áreas naturales únicas Despegar

Sin embargo, la adquisición de campos exige precauciones. Götz recomendó revisar la documentación, sobre todo ante valores muy bajos: "Hay que tener cuidado con la compra de tierras que no estén escrituradas, porque pueden presentar valores especialmente atractivos".

Las barreras que todavía condicionan las operaciones

Pese al interés, la previsibilidad sigue siendo clave para transformar las consultas en inversiones concretas y sostenidas. Para Pinus, todavía pesan las dudas sobre las restricciones cambiarias, las transferencias desde el exterior y la falta de crédito hipotecario para no residentes.

Götz señaló otra dificultad: las diferencias culturales. Los compradores extranjeros necesitan entender cómo funcionan los negocios y las operaciones cotidianas en la Argentina. Su inmobiliaria también los acompaña en ese proceso.

El desafío es transformar el atractivo de los precios y la distancia respecto de los conflictos en proyectos de largo plazo. Pinus consideró que los compradores extranjeros pueden dejar de ser un nicho y convertirse en un segmento relevante para la recuperación inmobiliaria.

El icónico Palacio de los Patos, un edificio de tiempos aristocráticos de Buenos Aires que capta interés de compradores que pueden acceder al mercado de alta gama Martín Pinus Real Estate

Götz concluyó: "No solo ayudamos con el proceso formal, sino también desde la parte cultural, para que el extranjero se sienta resguardado. No tenemos problema en sugerir no comprar algo si no creemos que sea una buena inversión o presenta problemas a futuro".