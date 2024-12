Los banqueros en EEUU se entusiasman con la llegada de Donald Trump al gobierno

Al mismo tiempo, muchos altos financieros y gestores de activos reunidos en la conferencia Women, Money and Power de la agencia Bloomberg el martes señalaron que Europa enfrenta un crecimiento más lento y divisiones políticas que frenarán al continente. Ambas regiones tendrán que abordar las presiones inflacionarias que han afectado el nivel de vida de las personas, según dijeron los ejecutivos en el evento.

"El punto brillante es Estados Unidos: se habla mucho de caminos que conducen aquí, del emprendimiento fantástico, este país es increíble", dijo Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup Inc. "Europa lo tiene más difícil. Tienen desafíos estructurales: el mercado laboral no es tan flexible, no tienen la escala que tiene EE. UU. y enfrentan algunos problemas de competitividad".