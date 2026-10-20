Los futuros de Wall Street tambalean: el petróleo supera los u$s110 y las tecnológicas vuelven a caer

El repunte en el sector de la inteligencia artificial se desvaneció después de que el desastroso debut de una empresa surcoreana de centros de datos reavivara las preocupaciones sobre si el auge del gasto en esta tecnología podrá perdurar.

Las bolsas globales caen este martes, ya que otro aumento en los precios del petróleo mantuvo a raya el apetito de riesgo , mientras que la atención de los inversores se centró en los resultados de las principales empresas líderes en inteligencia artificial (IA) que se publicarán a finales de esta semana.

Los precios del crudo reanudaron su ascenso esta jornada. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,8% hasta u$s111,50 el barril, su nivel más alto en cinco meses, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,2%, hasta los u$s100,8 el barril.

Los hutíes de Yemen , alineados con Irán , anunciaron el lunes el lanzamiento de varios ataques contra objetivos energéticos, aeroportuarios y militares saudíes.

El índice del dólar , que mide el valor del billete verde frente a una canasta de divisas, cayó un 0,9% hasta los 101,65 puntos, mientra el euro subió un 0,4%, hasta los u$s1,122.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — caen 12 puntos hasta el 4,9%. En Europa, se destacó el incremento de la tasa de interés de los bonos del Tesoro francés hasta el 4,96% , su nivel más alto desde julio de 2002.

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Las claves de los mercados en la jornada

La atención se centrará esta semana en los resultados empresariales. Los inversores buscarán indicios de que los consumidores y la economía en general siguen siendo resilientes, pero sobre todo, de que la enorme cantidad de capital invertido en el desarrollo de la IA está dando sus frutos.

En este sentido, la mala acogida de la empresa de data centers Elice Group en la bolsa de Seúl mermó el interés por los activos de riesgo. El proveedor de infraestructura de inteligencia artificial se desplomó un 32%, registrando el peor día de debut en bolsa del país para una empresa de gran tamaño.

El martes se darán a conocer los resultados trimestrales de SpaceX y Netflix, mientras que los resultados de gigantes del sector de la inteligencia artificial como Meta y Tesla están programados para más adelante en la semana.

Wall Street extiende las bajas

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,16% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,60%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,93%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,69% y el CAC francés retrocede 0,80%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,54%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cae 1,32%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,12%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 3,73% y el Nikkei 225 japonés corrigió 1,16%.