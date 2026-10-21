Netflix cae en Wall Street tras proyectar débiles ganancias y despedir al 6% de su personal

Las acciones del gigante de streaming se desplomaron en el after-hours impulsadas por un pronóstico decepcionante para el cuarto trimestre, la pérdida de suscriptores en EEUU y el recambio de sus jefes de contenidos.

Netflix cae: Acciones de la compañía se desplomaron en Wall Street tras un pronóstico decepcionante para el cuarto trimestre y la pérdida de suscriptores en EEUU.

Netflix presentó proyecciones de ganancias para el cuarto trimestre inferiores a las estimadas por Wall Street. El anuncio se conoce pocos días después de que el gigante del streaming despidiera al 6% de su personal y renovara la cúpula de sus ejecutivos de programación.

Las acciones de Netflix caían un 5,20%, situándose en u$s65,15 durante las operaciones en la jornada del miércoles. Cabe precisar que se trata de títulos que ya arrastraban un desplome superior al 40% interanual antes de la presentación de sus resultados financieros.

Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 11,8% , alcanzando los u$s12.870 millones, en línea con las previsiones de Wall Street. Sin embargo, este resultado representa la tasa de crecimiento más baja de la compañía en casi tres años.

Las proyecciones de Netflix para el cuarto trimestre decepcionaron al mercado: prevé un beneficio neto de u$s2.790 millones y una ganancia por acción de 67 centavos. Ambas cifras quedan por debajo de las expectativas del consenso de analistas, que esperaban u$s3.070 millones y 73 centavos por título.

Netflix enfrió sus expectativas publicitarias para 2026 : redujo su meta de ingresos a casi u$s2.700 millones, frente a los 3.000 millones proyectados originalmente. La cúpula ejecutiva reconoció en su informe trimestral que la implementación de algunas herramientas y formatos de su plataforma publicitaria sufrió demoras operativas.

Despidos y recambio: La empresa despidió al 6% de su personal y renovó la cúpula de sus ejecutivos de programación.

El gigante que transformó la industria del entretenimiento con el streaming, libra ahora una batalla clave contra YouTube y TikTok por el tiempo de pantalla. En su apuesta por captar audiencia, la firma diversificó su oferta con videojuegos, pódcasts y eventos en vivo, aunque los analistas de Wall Street dudan de si estas estrategias bastarán para reimpulsar su crecimiento.

De cara al futuro, Netflix anticipó que continuará ampliando su catálogo mediante la adquisición de licencias de contenidos de terceros. Más allá de esa estrategia, la compañía reafirmó su enfoque en el servicio principal de streaming de series, películas y eventos en vivo, concentrando sus inversiones en producciones originales que atraigan a nuevos usuarios y consoliden a la plataforma como un servicio "imprescindible", según detalló la directiva en su carta a los accionistas.

Las previsiones de ganancias para el cuarto trimestre quedaron por debajo de las expectativas del mercado.

En el tercer trimestre, el beneficio por acción se situó en 87 centavos, superando la previsión promedio de 82 centavos proyectada por los analistas encuestados por LSEG.

Cabe subrayar que la semana pasada, Netflix despidió a 1.000 empleados, lo que representa cerca del 6% de su plantilla. En paralelo, la empresa sustituyó a la directora creativa, Bela Bajaria, y anunció la salida del responsable de cine, Dan Lin, giros que marcan un replanteamiento de fondo en su estrategia de contenidos.

El mercado estadounidense se convirtió en un terreno complejo para Netflix durante 2026. Según datos de la consultora Antenna, la plataforma acumuló pérdidas mensuales de suscriptores en EEUU y no logró registrar adiciones netas en ningún mes hasta septiembre.