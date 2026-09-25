Cumple 32 años la película mejor valorada de la historia y se sumó al catálogo de Netflix + Agregar ámbito en









Una producción que tuvo un paso discreto por las salas terminó convertida en una de las obras más reconocidas por el público cinéfilo.

Una producción que dejó su marca en la pantalla grande y continúa vigente entre distintas generaciones. Netflix

Netflix sumó a su catálogo argentino una producción que, tres décadas después de su estreno, conserva una enorme popularidad entre los espectadores. El título llegó a las salas en 1994 y tuvo un recorrido comercial bastante más discreto que el reconocimiento que alcanzaría con los años.

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El aniversario número 32 de "Sueños de fuga" llega con una particularidad: la película ocupa actualmente el primer puesto del ranking de las 250 mejores películas de IMDb, una clasificación elaborada a partir de las votaciones de los usuarios de la plataforma. Su valoración ronda los 9,3 puntos sobre 10 y reúne millones de votos.

Una película que encontró nuevas audiencias mucho después de su estreno original en los cines. Netflix De fracaso en cines a clásico indiscutible: el fenómeno de Sueños de fuga El estreno estadounidense de "Sueños de fuga" tuvo lugar el 23 de septiembre de 1994. Su paso inicial por las salas no fue el esperado y la recaudación estuvo lejos de convertirla en un fenómeno inmediato.

La situación cambió con el tiempo. La llegada al mercado hogareño, las emisiones televisivas y el boca en boca permitieron que la película encontrara nuevas audiencias. Poco a poco, aquella producción que había quedado lejos de los grandes éxitos de taquilla comenzó a construir una reputación propia.

El reconocimiento de la industria llegó también en forma de nominaciones. La película recibió siete candidaturas a los premios Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor para Morgan Freeman y Mejor Guion Adaptado. Finalmente, no obtuvo ninguna estatuilla, aunque las nominaciones ayudaron a consolidar su presencia entre las producciones destacadas de aquella temporada.

Parte de su permanencia puede explicarse por los temas que atraviesan el relato. La película habla de la vida en prisión, pero también de los vínculos que se construyen en situaciones límite, de la pérdida de libertad y de la capacidad de una persona para conservar sus expectativas aun cuando las circunstancias parecen cerrarse por completo. Una escena de una historia que atraviesa décadas y mantiene su lugar entre los clásicos del cine. Netflix De qué trata Sueños de Fuga y la historia real detrás de la adaptación de Stephen King La trama presenta a Andy Dufresne, un banquero condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa y del amante de ella. Andy sostiene su inocencia y es enviado a la prisión estatal de Shawshank. Allí comienza una nueva vida marcada por las reglas del penal, la violencia y las relaciones de poder. Con el paso de los años conoce a Ellis “Red” Redding, un preso capaz de conseguir distintos objetos del exterior. Entre ambos se desarrolla una amistad que se convierte en uno de los principales ejes narrativos. La película está basada en Rita Hayworth and Shawshank Redemption, una novela corta escrita por Stephen King y publicada originalmente en 1982 dentro del libro Different Seasons. El relato pertenece a una etapa de la obra de King alejada de sus historias de terror más conocidas. Trailer de Sueños de Fuga Elenco de Sueños de Fuga Tim Robbins: interpreta a Andy Dufresne, el protagonista condenado a prisión

interpreta a Andy Dufresne, el protagonista condenado a prisión Morgan Freeman: interpreta a Ellis “Red” Redding, compañero de Andy y narrador de buena parte de la historia

interpreta a Ellis “Red” Redding, compañero de Andy y narrador de buena parte de la historia Bob Gunton: encarna a Samuel Norton, director de la prisión de Shawshank

encarna a Samuel Norton, director de la prisión de Shawshank William Sadler: interpreta a Heywood, uno de los internos del penal

interpreta a Heywood, uno de los internos del penal Clancy Brown: da vida al capitán Byron Hadley, integrante del personal penitenciario

da vida al capitán Byron Hadley, integrante del personal penitenciario Gil Bellows: interpreta a Tommy Williams, un joven preso cuya llegada modifica parte de la historia

interpreta a Tommy Williams, un joven preso cuya llegada modifica parte de la historia James Whitmore: encarna a Brooks Hatlen, uno de los personajes más recordados del relato

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