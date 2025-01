Para los analistas, la criptomoneda de Donald Trump es un "reflejo de la industria"

El token YOLO de Trump es representativo de su atractivo político más amplio. Trump no necesita endulzar su ambición ni pretender aspirar a objetivos más elevados. "$Trump no es una moneda, es otra de sus tarjetas de intercambio".

El token de Trump y Melania

El token YOLO de Trump es representativo de su atractivo político más amplio. Trump no necesita endulzar su ambición ni pretender aspirar a objetivos más elevados. $Trump no es una moneda, es otra de sus tarjetas de intercambio. No está diseñado para elevar a los no bancarizados ni liberar a los trabajadores del sistema financiero centralizado.

Al igual que en su vida política, las creencias y la retórica de Trump son crudas y a menudo escandalosas, pero sus seguidores las aceptan como honestas, no corrompidas e incluso con principios. Diviértete. Haz dinero. PELEA. No hay aquí una idea financiera romantizada. Incluso Melania tiene ahora $Melania (MELANIA-USD).

Durante sus primeros cuatro años en el cargo, pero menos probable para los próximos cuatro, Trump tenía una forma de poner a la coalición conservadora más amplia a la defensiva. Incluso sus aliados más fuertes a veces tenían que retorcerse para responder a sus comentarios más desinhibidos o a sus políticas más alienantes.

El mundo de las criptomonedas se está convirtiendo ahora en parte del establecimiento de Washington. Y están alineándose. ¿Por qué disculparse por Trump cuando puedes aceptar sus regalos de atención, permiso y enriquecimiento? Robinhood (HOOD) y Coinbase (COIN) notificaron a sus usuarios a principios de esta semana que $Trump está disponible para comerciar.

Mientras que las monedas meme del presidente y la primera dama supuestamente estaban burlándose de la respetable industria de las criptomonedas, Trump nombró al Comisionado de Valores y Bolsa, Mark Uyeda, como jefe interino de la agencia. En uno de sus primeros movimientos, y en el segundo día de Trump en el cargo, Uyeda lanzó un grupo de trabajo sobre criptomonedas dedicado a crear un "camino regulatorio sensato" sin la carga anti-innovación de los años de Biden.

Que el principal regulador financiero del gobierno no responda de inmediato a un conflicto de interés tokenizado y memeificado iniciado por la persona que acaba de promoverlos tiene sentido. Después de todo, la publicación original de Trump promoviendo la moneda fue ligera.

Y el sitio web detrás de la moneda de Trump recuerda a las personas que están comprando expresiones de apoyo y una forma de involucrarse con ideas, en lugar de asegurar una inversión. Eso no ha detenido a la gente de comprar y ganar dinero. Tampoco detendrá a la gente de perder.