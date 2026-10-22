SpaceX impulsa el auge de la Inteligencia Artificial

Las acciones tecnológicas subieron después de que la compañía de cohetes e inteligencia artificial superara las estimaciones de ganancias, y Elon Musk confirmó que está sopesando un acuerdo con Tesla.

Soy Andrew. A continuación, les traemos todas las noticias sobre una posible fusión entre SpaceX y Tesla , pero antes, hablemos del tema del que todo el mundo habla: ¿Restringió Elon Musk el acceso de Ucrania al servicio Starshield, operado por Starlink , como informó The Wall Street Journal el martes ? ¿O fue la administración Trump?

Cuando Ucrania formuló la acusación la semana pasada, Musk dio a entender que tal decisión la tomaba la Casa Blanca: «Los sistemas Starshield son propiedad del gobierno estadounidense y están bajo su control», escribió en las redes sociales. «Cualquier límite de velocidad o uso lo deciden las fuerzas armadas estadounidenses y, en última instancia, el presidente de los Estados Unidos».

Eso se citó repetidamente, pero la publicación también decía: “Starlink es un servicio comercial propiedad de SpaceX y controlado por ella. El uso de Starlink se limita a actividades civiles o defensivas y no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, ya que hacerlo sería inapropiado para una empresa comercial”.

En esencia, Musk está diciendo que cualquier cliente —incluida Ucrania— que utilice Starlink con fines militares ofensivos podría ver restringido su acceso. En la guerra, a menudo no está claro dónde termina la defensa y comienza la ofensiva. (Dicho esto, Starshield, que Ucrania ha estado utilizando, está diseñado para usos militares).

El secretario de Estado, Marco Rubio , se hizo eco de este argumento el miércoles. Starlink, dijo, “no es un sistema militar, aunque podría usarse para guiar drones y cosas por el estilo. Y Starshield es diferente. Es un producto de defensa único que se vende y opera a través del Departamento de Guerra , por ejemplo. Son dos elementos distintos y es importante diferenciarlos”.

Por supuesto, esto plantea una cuestión más amplia: ¿Debería un solo ciudadano particular ejercer una influencia geopolítica tan desproporcionada? En este momento, no hay competencia para este servicio. Hablaré con Musk el próximo mes en la Cumbre DealBook. Mientras tanto, estén atentos: si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes, y posiblemente también en el Senado, cabe esperar numerosas audiencias sobre este tema.

La enorme apuesta de Elon Musk por la IA

Los inversores de SpaceX obtuvieron mucho de lo que buscaban en los resultados trimestrales de la compañía el martes, e incluso más.

@SpaceX

Elon Musk confirmó que los consejos de administración tanto de la empresa de cohetes e inteligencia artificial como de Tesla habían formado comités especiales para estudiar una posible fusión .

Igualmente importante: SpaceX reveló resultados mejores de lo esperado en su negocio de IA, cada vez más costoso, al tiempo que subrayó aún más hasta qué punto el futuro de las empresas estadounidenses depende del auge de la IA.

¿Podría concretarse un acuerdo entre SpaceX y Tesla? Muchos en Wall Street llevan tiempo anticipando que Musk lo intentará. La formación de los comités especiales es un paso tangible en esa dirección.

Pero Musk advirtió que, si bien le parece una buena idea, afirmar que sucederá “sería exagerado”. Añadió que cualquier propuesta de este tipo requeriría la aprobación de al menos el 50% de todas las acciones en circulación de Tesla. Eso, dijo, es “un obstáculo bastante difícil de superar”.

Musk posee alrededor del 44% de las acciones de SpaceX y el 28% de las acciones de Tesla.

Se trata principalmente de inteligencia artificial. Ambas compañías están desarrollando diversos aspectos de la tecnología, y los analistas ven cierto potencial en combinar esos trabajos.

SpaceX ofreció a los inversores un atisbo del potencial comercial de la IA. La compañía pasó de registrar pérdidas a un beneficio de 4400 millones de dólares en el trimestre, mientras que sus ingresos se duplicaron con creces, alcanzando los 14 500 millones de dólares. Una de las principales razones: el vertiginoso aumento de los ingresos procedentes del alquiler de servicios de computación en la nube a otras empresas de IA como Anthropic, que se triplicaron trimestre tras trimestre hasta alcanzar los 7600 millones de dólares.

“Podríamos alquilar nuestra capacidad de procesamiento varias veces si dijéramos que sí a todo el mundo”, dijo Musk a los analistas.

Pero SpaceX también está invirtiendo fuertemente, con gastos de capital que alcanzaron los 19.600 millones de dólares en el trimestre, casi el triple que el año anterior. Esto vincula cada vez más el futuro de SpaceX —y el de muchas otras empresas— a la esperanza de que el auge de la IA continúe.

Ken Griffin se sumó al último escéptico del derroche de dinero en inteligencia artificial, afirmando en una conferencia el martes que los mercados estaban "casi con toda seguridad" en una burbuja. El multimillonario financiero también cuestionó la utilidad real que las empresas estadounidenses obtenían de su enorme inversión en esta tecnología.

Por ahora, los inversores parecen imperturbables. Las acciones de SpaceX subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado. Esto podría ser un alivio para Anthropic, que se espera que salga a bolsa el próximo mes, y para OpenAI, que, según se informa, está recaudando fondos nuevamente .

Esto es lo que está pasando

Los flujos de petróleo en Medio Oriente superan los niveles previos a la guerra. Los envíos promediaron más de 24 millones de barriles diarios durante la semana que finalizó el 18 de octubre, aproximadamente 700.000 barriles por encima del promedio anterior al inicio de la guerra en Irán, según informa The Wall Street Journal, citando datos de la firma de análisis marítimo Kpler. Sin embargo, se prevé que el aumento de los costos de transporte y las interrupciones en las refinerías de petróleo mantengan la presión sobre los precios del combustible. El Brent, el referente mundial del petróleo, cotizaba por encima de los 109 dólares el barril el miércoles.

Los agentes de inteligencia artificial de OpenAI vuelven a descontrolarse. Esta vez, atacaron un sistema de monitoreo interno diseñado para detectar el mal funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial, según informó Bloomberg. OpenAI y otras empresas han tenido problemas con tecnologías descontroladas. Ahora, OpenAI afirma estar investigando si sus agentes tienen una tendencia generalizada a intentar evadir la vigilancia.

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El presidente Trump promete un fuerte gasto en las elecciones de mitad de mandato. El presidente anunció que destinaría 100 millones de dólares adicionales a los candidatos republicanos antes del día de las elecciones, sumándose a los 300 millones que, según él, su maquinaria política ya había gastado, dado que algunas encuestas indicaban que el partido iba por detrás en las encuestas. Por otra parte, el equipo de Mike Bloomberg informó que donaría unos 80 millones de dólares para apoyar a los candidatos demócratas.

El recorrido de ganancias

La gran incógnita que planea sobre la temporada de resultados es si el aumento de las tasas de interés y los costos de la energía afectarán las ganancias corporativas. Un resumen de los resultados trimestrales del martes —excluyendo a SpaceX— muestra los desafíos que enfrentan los consejos de administración.

Aquí hay algunos ejemplos:

GM: El precio de las acciones del fabricante de automóviles ha disminuido este año debido a la guerra comercial del gobierno de Trump y al aumento de los precios del combustible. En respuesta, la compañía anunció un plan de recompra de acciones por valor de 20 mil millones de dólares . Sin embargo, los inversores se centraron más en las desalentadoras previsiones de ganancias de GM, lo que provocó una caída en el precio de las acciones.

United Airlines: Los ingresos y ganancias de la aerolínea no alcanzaron las expectativas de los analistas y se vieron afectados por el aumento del precio del combustible. United prevé más turbulencias en el futuro y pronostica que el precio del combustible subirá a un promedio de 4,80 dólares por galón este trimestre, desde un promedio de 3,90 dólares en el trimestre anterior.

Netflix: El gigante del streaming, que la semana pasada anunció despidos y una importante reestructuración de su equipo directivo , registró su menor crecimiento porcentual de ingresos trimestrales en tres años. (Sus ganancias netas de 3.660 millones de dólares superaron las expectativas de Wall Street). Netflix está teniendo problemas con la audiencia y ofreció previsiones poco alentadoras para este trimestre; Ted Sarandos , uno de sus directores ejecutivos, afirmó que « podríamos hacerlo mejor ».

A continuación: Los inversores estarán atentos a lo que digan otros indicadores clave, como Procter & Gamble el jueves y American Express el viernes, sobre el gasto de los consumidores y la economía.

Primicia: La startup legal de IA Legora recibe una importante ronda de financiación

La carrera por satisfacer la creciente demanda de herramientas de inteligencia artificial en el sector legal se está intensificando. Los gigantes de la IA están lanzando productos diseñados específicamente para abogados, mientras que el capital de riesgo invierte cantidades casi récord en tecnología legal.

Pocas empresas están aumentando sus recursos más rápidamente que Legora, proveedora de servicios legales. El miércoles anunció una ronda de financiación de 550 millones de dólares, alcanzando una valoración de 8.800 millones de dólares, según informó Sarah Kessler. Esta cifra representa un aumento considerable con respecto a la valoración de 5.550 millones de dólares registrada en marzo.

Legora tiene unos ingresos recurrentes anuales de aproximadamente 200 millones de dólares. En marzo, esta cifra se situaba en torno a los 100 millones de dólares, según la empresa. Max Junestrand , director ejecutivo de Legora, declaró a DealBook que su plantilla había aumentado de 200 a 1000 empleados desde principios de año.

Actualmente, Estados Unidos es el mayor mercado de Legora en términos de ventas . El fabricante de software con sede en Estocolmo abrió su primera oficina en EE. UU. el año pasado y cuenta entre sus clientes con aproximadamente la mitad de los 50 bufetes de abogados más grandes.

Harvey, su mayor competidor en Estados Unidos, recaudó 550 millones de dólares en septiembre, alcanzando una valoración de 15.500 millones de dólares , y tiene unos ingresos recurrentes anuales de más de 400 millones de dólares.

Atreides Management lideró la ronda de financiación de Legora. Entre los nuevos participantes se encontraban Fidelity Management & Research Company y JPMorgan Chase.

“El sector jurídico es un mercado sofisticado con compradores exigentes, y el listón para el software está muy alto”, dijo Gavin Baker, socio gerente de Atreides.

El panorama de la tecnología legal está cambiando: varios bufetes de abogados, incluido el gigante Kirkland & Ellis, han anunciado que desarrollarán sus propios sistemas de IA. Y el bufete especializado en lesiones personales Morgan & Morgan fue un paso más allá con planes para vender su IA legal a otros bufetes.

Pero Junestrand afirmó que las empresas con herramientas de IA internas también seguían comprando tecnología. "Del mismo modo que Legora no es un bufete de abogados, muy pocas de esas organizaciones son realmente empresas de software", declaró a DealBook.

Una amenaza mayor podría provenir de las propias empresas de IA. OpenAI, Anthropic y Google han lanzado herramientas para abogados este año.

Las startups de tecnología legal como Legora —clientes de los gigantes de la IA— tienen una ventaja inicial en un sector que no se caracteriza precisamente por la rápida adopción de nuevas tecnologías. ¿Será suficiente para triunfar?

Erebor, un banco para startups, capta nuevo capital

Silicon Valley está repleto de empresas emergentes centradas en la inteligencia artificial y otros negocios que requieren una gran inversión de capital. Esto ha generado una mayor demanda de financiación, y prestamistas como Erebor buscan satisfacerla.

Erebor, empresa centrada en startups tecnológicas, anunciará el miércoles que ha conseguido una inversión de 30 millones de dólares de Robinhood, la plataforma de negociación online, según informa en primicia Niko Gallogly.

La historia de Erebor: Fue cofundada por Palmer Luckey, el emprendedor y fundador de Anduril, la startup militar de IA. Tras el colapso de Silicon Valley Bank en 2023, Luckey y sus cofundadores se propusieron entrar en el mercado con un banco que "entendiera profundamente" los balances de las startups con uso intensivo de capital, según declaró Jacob Hirshman , presidente y cofundador de Erebor, a DealBook.

Algunos de los mayores inversores de Erebor son Valor Equity Partners, Lux Capital y 8VC.

La inversión de Robinhood proviene de su fondo Robinhood Ventures Fund II, que permite a los inversores comunes invertir en empresas emergentes de capital privado .

Crecimiento vertiginoso: La empresa se convirtió en el primer banco nuevo en recibir una licencia nacional durante la segunda administración de Trump. Desde que abrió sus puertas en febrero, Erebor —que toma su nombre de una fortaleza de montaña en "El Hobbit" de J.R.R. Tolkien— ha acumulado más de 7 mil millones de dólares en depósitos.

Las startups buscan más opciones. Las empresas tecnológicas jóvenes suelen captar capital de firmas de capital riesgo. Pero ese modelo resulta caro para las empresas que poseen o desarrollan activos.

Para algunas empresas tecnológicas emergentes, endeudarse tiene sentido para evitar diluir su capital, dijo Hirshman. Un ejemplo: Valar Atomics .

Se prevé más financiación: esta inversión llega cuando Erebor está a punto de cerrar una ronda de financiación de 1.500 millones de dólares que, según una persona familiarizada con el acuerdo, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente sobre el tema, valorará la entidad en unos 8.000 millones de dólares.

Se enfrenta a una fuerte competencia. Otras empresas, como Mercury y Cross River, se centran en las startups. Otros prestamistas consolidados, como JPMorgan Chase, también están incursionando en este sector.

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