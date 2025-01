Un gurú de las finanzas vuelve a cargar contra el Bitcoin: "Es como fumar, no es saludable"

Dimon argumentó que Bitcoin no tiene valor intrínseco y se usa frecuentemente para actividades ilegales , como el lavado de dinero, la trata de personas y los ataques de ransomware. Aclaró que no está en contra del concepto más amplio de las criptomonedas, pero destacó sus preocupaciones sobre la legitimidad de Bitcoin y su potencial para el mal uso.

"En algún momento vamos a tener algún tipo de moneda digital. No estoy en contra de las criptomonedas. Sabes, Bitcoin en sí no tiene valor intrínseco. Es utilizado en gran medida por tratantes de personas, lavadores de dinero, ransomware", dijo Dimon en la entrevista.

La comparación del gurú de las finanzas

Hizo una comparación con el fumar, afirmando que, si bien las personas tienen el derecho de comprar y vender Bitcoin, no cree que sea una inversión o un comportamiento saludable. "Simplemente, no me siento bien acerca de Bitcoin. Aplaudo tu capacidad para querer comprarlo o venderlo. Igual que creo que tienes el derecho de fumar, pero no creo que debas fumar", añadió Dimon.