Las criptomonedas operan con mayoría de subas y Bitcoin supera los u$s86.000

Ante la posibilidad de una recesión económica en Estados Unidos, Robbie Mitchnick, responsable de activos digitales de BlackRock, considera que esto podría beneficiar al bitcoin. En una entrevista con Yahoo Finanzas, comentó: "No sé si habrá una recesión o no, pero una recesión sería un gran impulsor para el bitcoin". En este contexto, el sentimiento en el mercado se vio visto reforzado por las señales de la Reserva Federal de que no se esperan cambios drásticos en su política monetaria, lo que brindó algo de alivio a sectores como el de las criptomonedas, que este jueves registran principalmente subidas.