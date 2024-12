19 de diciembre: por qué se celebra el Día Internacional del Emo

En cuanto a la apariencia de las personas que son emo, se puede destacar cabello liso, color negro azabache y con flequillo largo, ojos marcados con lápiz negro, uso de cadenas y otros accesorios.

Bandas familiarizadas con el movimiento Emo

Hubo distintas etapas en la música emo, y cada una tuvo estilos diferentes, comenzando por la década de 1990 se pueden destacar:

Braid

Jawbreaker

Weezer

Sunny Day Real Estate

The Get Up Kids

The Promise Ring

Posteriormente, el género mutó a algo más similar al post punk y al hard rock, por lo que las bandas empezaron a sonar instrumentalmente más distorsivas dando lugar a:

All Time Low • Blink-182

Dashboard Confessional

Good Charlotte

Green Day

Jimmy Eat World

Simple Plan

Sum 41

Después de los 2000, aparecieron nuevas agrupaciones como Fall Out Boy, My Chemical Romance y Panic! at the disco en el plano del pop/rock mainstream. Si nos vamos a los sub géneros del metal se destacan Bring Me The Horizon, Sleeping With Sirens y Underoath. Por último, las bandas más recientes del movimiento son Hawthorne Heights, The Used y AFI entre otras. Aunque en el underground también surgieron Modern Baseball y The World Is a Beautiful Place and I am No Longer Afraid to Die.