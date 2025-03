Juicio por la muerte de Diego Maradona: no declararán ni Dalma ni Gianinna

La declaración de Jana Maradona en el juicio

El martes, su otra hija Jana declaró y sostuvo que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov fueron "los médicos de cabecera" de su progenitor.

Jana comentó que se enteró del fallecimiento de su padre por radio, cuando estaba llegando a la casa de San Andrés para visitarlo: “Pasaban los días y no nos pedían que nos reincorporemos. Yo sentí que lo estaba abandonando y el 25 avisé que iba a ir. Le mandé un mensaje temprano a Giannina para que vaya temprano y almorcemos, y ella dice que también le digamos a Agustina (Cosachov, la psiquiatra) para que se quede para charlar acerca cómo iban a seguir. Porque estábamos a la deriva, esa era nuestra sensación”, comenzó.

“Yo me pido un auto, vivo a 40 minutos del barrio San Andrés, y en el medio del camino me manda el papá de una amiga ‘lo siento mucho’”, reveló antes de quebrar en llanto. Y agregó: "Veo un mensaje del papá de una amiga, dice lo siento mucho, pero lo ignoro porque era obvio que mentía porque la tele miente con esas cosas. Al rato un mensaje de Jony (su primo) que decía ‘vení urgente que tu papá entró en paro’. Lo ignoré porque no sé qué es entrar en paro, no conozco".

“Sigo en el auto y en la esquina escucho en la radio que había fallecido Diego Armando Maradona. Llego a la casa de mi papá, me bajo, creo que Monona me abraza y me dice lo siento mucho. Entro, estaba mi papá en la cama y había fallecido”, completó sobre ese día.

Además, detalló que previamente había visitado a su padre dos veces, donde en la primera ocasión lo "vio muy bien", mientras que en la segunda lo encontró "muy hinchado" y de "mal humor". También apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien señaló como el encargado de convencer a la familia de que Diego permanezca internado en su domicilio de Tigre: "La sugerencia de Luque me llevó a adoptar ese camino. No tenía motivos para desconfiar de un médico que, además, mi papá amaba".

Revelaron fotos y videos de cómo encontraron a Diego Maradona

En la tercera sesión, se mostraron pruebas clave, como las fotos y el video que documentan cómo fue encontrado sin vida al exfutbolista argentino el 25 de noviembre de 2020 en su residencia en San Andrés, Tigre.

El material visual fue proyectado en un televisor de gran tamaño, que fue introducido en la sala durante la mañana. Además, se presentó una maqueta de la vivienda donde ocurrió el fallecimiento, aportada por Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, y utilizada por los testigos durante sus declaraciones.

La primera imagen mostrada correspondió a la escena del cuerpo de Maradona sobre la cama de su habitación, cubierto con una sábana blanca hasta el cuello. Solo su cabeza era visible, descansando sobre el colchón sin ninguna almohada. Esta foto se presentó justo antes de la que el fiscal Patricio Ferrari había mostrado al inicio del juicio, en la que ya se veía al cuerpo sin la sábana.

El comisario Lucas Farías, quien fue el primero en ingresar al hogar tras la muerte de Maradona y quien alertó a los demás oficiales, describió esa foto como “un bulto prominente”. Luego de su testimonio, los fiscales aprovecharon para presentar la siguiente prueba: un video grabado por el personal de la Fiscalía y la Policía Científica al ingresar a la habitación de Diego tras su deceso.

El video comienza con la entrada a la habitación, separada de la cocina por una puerta corrediza blanca que, en ese momento, estaba abierta. En el centro del cuarto, sobre un somier de dos plazas, yacía Maradona. A simple vista, no había señales de equipos médicos cercanos a él.

El astro argentino estaba tendido en el centro de la cama, con la cabeza directamente sobre el colchón, en posición boca arriba, y parecía estar dormido, según lo mostrado en las imágenes que fueron presentadas a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro.