Alerta roja en Chaco por la crecida del río Paraná: advierten que podría llegar a los 7,50 metros + Agregar ámbito en









El Comité Provincial de Emergencia advirtió sobre la posibilidad de que el nivel del agua avance sobre sectores vulnerables. La medida alcanza a Puerto Antequeras, áreas de Barranqueras y Puerto Vilelas, Isla del Cerrito y el barrio San Pedro Pescador.

Chaco, bajo alerta roja por la crecida del Paraná.

El río Paraná mantiene una fuerte crecida en Chaco y las autoridades emitieron una alerta roja para las zonas ubicadas fuera del cordón de defensa, ante la posibilidad de que el nivel del agua alcance los 7,50 metros en el corto plazo.

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La advertencia abarca sectores de Puerto Antequeras, Barranqueras, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito y el barrio San Pedro Pescador, según informó el Comité Provincial de Emergencia.

El aumento del caudal está relacionado con las intensas lluvias registradas en las cuencas superiores de los ríos Paraná e Iguazú, además de una mayor descarga de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba. Estas condiciones aceleraron el ingreso de agua y elevaron la preocupación por la evolución del nivel del río.

Qué localidades de Chaco están bajo alerta naranja y amarilla Además de los sectores alcanzados por la alerta roja, el reporte oficial mantiene bajo alerta naranja a Resistencia, Margarita Belén y Colonia Benítez, junto con Puerto Vilelas, Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Antequeras. En estas áreas continúa el seguimiento de la situación hidrológica ante posibles complicaciones.

Por otra parte, la alerta amarilla comprende a La Leonesa, Puerto Bermejo y Puerto Bermejo Viejo, Colonia Tacuarí, General Vedia, Tres Horquetas, el área rural de Basail, Colonia Cancha Larga, Las Palmas, El Palmar y Yatay. Las autoridades mantienen el monitoreo de estas localidades mientras evalúan la evolución de la crecida.

En Corrientes, localidades cercanas al río Paraná ya fueron afectadas por su sostenido crecimiento debido a las constantes lluvias. Recomendaciones ante la crecida del río Paraná Frente al avance del agua, las autoridades solicitaron a los habitantes de las zonas comprometidas que sigan los comunicados oficiales y respeten las indicaciones de los organismos de emergencia. También recomendaron evitar las áreas inundables y no circular por caminos o sectores afectados por la crecida. El Comité Provincial de Emergencia remarcó la importancia de mantener una comunicación constante entre los municipios, los equipos de respuesta y la población. El objetivo es anticipar posibles situaciones de riesgo y facilitar una intervención rápida si el nivel del Paraná continúa en ascenso.