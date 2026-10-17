Inundaciones en el Litoral: Corrientes registra más de 400 evacuados por una crecida del río Paraná + Agregar ámbito en









Además, la policía provincial recorre las zonas afectadas para atender vecinos. Solo en la capital, hay 266 personas autoevacuadas.

La Prefectura Naval Argentina comunicó que el nivel del río en las costas del puerto superó la barrera de los 6,5 metros. Gentileza: La Voz

La provincia de Corrientes enfrenta horas difíciles luego de la subida del río Paraná, lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de al menos 400 personas. La acumulación de agua superó los seis metros en la costanera de la capital y amenazó con entrar en las casas. La Policía recorre las zonas afectadas para atender a los vecinos.





El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Prefectura Naval Argentina comunicó que el nivel del río en las costas del puerto superó la barrera de los 6,5 metros, por lo que debieron pedir que se evite la navegación de noche o no entrar al río en zonas no habilitadas.

El diario El Litoral indicó que la crecida sostenida del río afectó en total a unas 472 personas, entre evacuados (206) y autoevacuados (266) que se registraba en toda la provincia.

Inundaciones en el Litoral: ya hay más de 400 evacuados en Corrientes por la histórica crecida del río Paraná La zona más afectada es Itatí, con al menos 110 personas de 43 familias que fueron evacuadas por el riesgo latente. Por otro lado, la Policía local salió este sábado por la mañana a patrullar en lancha por las zonas más afectadas como los barrios:

Ibiray;

Costanera cercana a la Basílica;

Hospital Viejo;

Puerto Pirata;

Carayá; La zona más afectada es Itatí, con al menos 110 personas de 43 familias que fueron evacuadas por el riesgo latente. Nea Hoy En la capital, por su parte, hay 266 personas autoevacuadas mientras en Puerto Iguazú, Misiones, el puerto local permanece cerrado y el servicio de cruce fluvial hacia Puerto Tres Fronteras, en Paraguay, continúa suspendido.

Por otro lado, la central hidroeléctrica Itaipú anunció una reducción del caudal vertido para este sábado, una medida que se suma al seguimiento de la situación hídrica regional. Sin embargo, no está claro cuándo se podrán reanudar las actividades suspendidas en el Puerto Iguazú. El "Súper Niño" ya impacta en la Argentina con lluvias e inundaciones en Entre Ríos y Corrientes El fenómeno de El Niño provoca inundaciones en Entre Ríos y Corrientes, donde la crecida de los ríos Uruguay y Paraná afecta a varias localidades y obligó a familias a dejar sus casas. Concordia es una de las ciudades más comprometidas por el avance del agua, mientras las autoridades mantienen los operativos de asistencia y prevención ante el pronóstico de nuevas lluvias. En Concordia, el aumento del nivel del río Uruguay generó complicaciones en distintos sectores, incluida la zona de la costanera. Seis familias debieron abandonar sus viviendas y las autoridades siguen de cerca la evolución del caudal ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. La situación podría empeorar si el río continúa creciendo. “El río ahora está en los 11 metros de cota, si supera los 12,5 metros, hablamos de otro nivel de evacuación. Si llueve en los próximos días, se estima que podrían ser evacuadas más de 400 personas”, señalaron desde TN.