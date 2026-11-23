El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó este lunes del segundo Encuentro del Norte Grande, realizado en Resistencia, Chaco, donde convocó a construir una alternativa política al Gobierno de Javier Milei. El mandatario planteó la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo y avanzar en un proyecto federal que recupere el desarrollo productivo, el trabajo y la justicia social. También participaron los senadores nacionales Jorge "Coqui" Capitanich y Sergio Uñac, junto a dirigentes de distintas provincias.
Ricardo Quintela pidió un peronismo unido para enfrentar a Javier Milei: "Hay otro camino"
En Chaco, el gobernador riojano convocó a ampliar la unidad del justicialismo y defendió un proyecto federal basado en la producción y el trabajo. Capitanich reclamó una reparación histórica para el norte y Uñac apuntó a la construcción política hacia 2027.
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Durante su intervención, Quintela planteó dos prioridades: "La unidad por sobre todas las cosas del movimiento nacional justicialista" y la construcción de "un proyecto federal". Sin embargo, advirtió que el peronismo por sí solo no alcanza y llamó a sumar a organizaciones sociales, otros partidos políticos, trabajadores, comerciantes, industriales, empresarios y jóvenes.
El mandatario riojano cuestionó con dureza las consecuencias sociales de las políticas de Milei. "La mayoría del pueblo argentino no puede comer", afirmó, al denunciar las dificultades para acceder a medicamentos, servicios esenciales y condiciones de vida dignas. También expresó su deseo de que el Presidente deje el Gobierno cuanto antes, al considerar que la continuidad de sus políticas profundiza el deterioro económico y social.
Quintela cuestionó el modelo económico de Milei y defendió la producción nacional
Frente a ese escenario, Quintela sostuvo que Argentina tiene los recursos y las capacidades necesarias para impulsar otro modelo económico. "Podemos producir nosotros lo que necesitamos. Podemos fabricar nosotros lo que necesitamos", expresó.
En ese sentido, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que favorece un esquema extractivista y reclamó que las riquezas naturales beneficien efectivamente a las provincias. "Que vengan a ayudarnos a explotar esa riqueza, pero que le dejen a la Argentina lo que le corresponde", sostuvo.
Finalmente, convocó a reconstruir la esperanza y recuperar el vínculo entre la política y la sociedad. "Hay otro camino, un camino de crecimiento de esta nación", aseguró, y remarcó la necesidad de "reconstruir el tejido social" y persuadir a la ciudadanía de que otra Argentina es posible.
Capitanich reclamó una reparación histórica y Uñac apuntó a 2027
Por su parte, Jorge Capitanich reivindicó el potencial estratégico de las diez provincias del Norte Grande y reclamó inversiones en infraestructura, servicios esenciales y desarrollo productivo. "El Norte Grande argentino necesita una reparación histórica", afirmó, al cuestionar el ajuste nacional y defender las economías regionales.
"Hoy más que nunca tenemos que reivindicar a las economías regionales", sostuvo, y convocó a construir una Argentina federal con justicia social y una sólida base productiva.
A su turno, Sergio Uñac coincidió en la necesidad de construir una alternativa política desde las provincias y advirtió sobre el impacto del retiro del Estado nacional. "El Estado nacional se retira y la necesidad no desaparece", señaló, al destacar que gobernadores e intendentes deben responder a demandas sociales crecientes.
El senador sanjuanino agradeció especialmente la participación de Quintela y de la delegación riojana, y llamó a fortalecer la organización política de cara a las elecciones de 2027. "El interior tiene un destino común y estoy acá para construirlo de cara al 2027 con cada uno de ustedes", expresó, antes de sintetizar su planteo: "La Argentina que viene, viene del interior".
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