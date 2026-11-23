En Chaco, el gobernador riojano convocó a ampliar la unidad del justicialismo y defendió un proyecto federal basado en la producción y el trabajo. Capitanich reclamó una reparación histórica para el norte y Uñac apuntó a la construcción política hacia 2027.

El gobernador Ricardo Quintela convocó a fortalecer el peronismo y a construir una alternativa federal.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , participó este lunes del segundo Encuentro del Norte Grande, realizado en Resistencia, Chaco, donde convocó a construir una alternativa política al Gobierno de Javier Milei . El mandatario planteó la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo y avanzar en un proyecto federal que recupere el desarrollo productivo, el trabajo y la justicia social. También participaron los senadores nacionales Jorge "Coqui" Capitanich y Sergio Uñac , junto a dirigentes de distintas provincias.

Durante su intervención, Quintela planteó dos prioridades: "La unidad por sobre todas las cosas del movimiento nacional justicialista" y la construcción de "un proyecto federal" . Sin embargo, advirtió que el peronismo por sí solo no alcanza y llamó a sumar a organizaciones sociales, otros partidos políticos, trabajadores, comerciantes, industriales, empresarios y jóvenes.

El mandatario riojano cuestionó con dureza las consecuencias sociales de las políticas de Milei. "La mayoría del pueblo argentino no puede comer" , afirmó, al denunciar las dificultades para acceder a medicamentos, servicios esenciales y condiciones de vida dignas. También expresó su deseo de que el Presidente deje el Gobierno cuanto antes, al considerar que la continuidad de sus políticas profundiza el deterioro económico y social.

Frente a ese escenario, Quintela sostuvo que Argentina tiene los recursos y las capacidades necesarias para impulsar otro modelo económico. "Podemos producir nosotros lo que necesitamos. Podemos fabricar nosotros lo que necesitamos" , expresó.

En ese sentido, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que favorece un esquema extractivista y reclamó que las riquezas naturales beneficien efectivamente a las provincias. "Que vengan a ayudarnos a explotar esa riqueza, pero que le dejen a la Argentina lo que le corresponde" , sostuvo.

Este lunes se llevó a cabo el segundo Encuentro del Norte Grande en Resistencia, Chaco.

Finalmente, convocó a reconstruir la esperanza y recuperar el vínculo entre la política y la sociedad. "Hay otro camino, un camino de crecimiento de esta nación", aseguró, y remarcó la necesidad de "reconstruir el tejido social" y persuadir a la ciudadanía de que otra Argentina es posible.

Capitanich reclamó una reparación histórica y Uñac apuntó a 2027

Por su parte, Jorge Capitanich reivindicó el potencial estratégico de las diez provincias del Norte Grande y reclamó inversiones en infraestructura, servicios esenciales y desarrollo productivo. "El Norte Grande argentino necesita una reparación histórica", afirmó, al cuestionar el ajuste nacional y defender las economías regionales.

"Hoy más que nunca tenemos que reivindicar a las economías regionales", sostuvo, y convocó a construir una Argentina federal con justicia social y una sólida base productiva.

A su turno, Sergio Uñac coincidió en la necesidad de construir una alternativa política desde las provincias y advirtió sobre el impacto del retiro del Estado nacional. "El Estado nacional se retira y la necesidad no desaparece", señaló, al destacar que gobernadores e intendentes deben responder a demandas sociales crecientes.

El senador sanjuanino agradeció especialmente la participación de Quintela y de la delegación riojana, y llamó a fortalecer la organización política de cara a las elecciones de 2027. "El interior tiene un destino común y estoy acá para construirlo de cara al 2027 con cada uno de ustedes", expresó, antes de sintetizar su planteo: "La Argentina que viene, viene del interior".