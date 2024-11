ANMAT prohibió una marca de fideos por contaminación

La agencia suspendió su comercialización, producción y distribución a nivel nacional, advirtiendo a la comunidad celíaca sobre los riesgos. Además, la ANMAT también prohibió suplementos dietarios de la marca NATURALMEDIX y un spray desinfectante ilegítimo, por no cumplir con los requisitos sanitarios y carecer de registros adecuados.

fideos-anmat.png Los fideos secos de harina de arroz con morrón, marca THANI.

La población fue instada a evitar el consumo de estos productos debido a los riesgos de seguridad e inocuidad.

ANMAT eliminó la comercialización del aceite de oliva extra virgen de la marca "Finca Doña Marta"

A su vez, ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país, incluyendo plataformas de venta en línea, del aceite de oliva extra virgen de la marca "Finca Doña Marta".

El producto fue retirado del mercado por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto, además de estar falsamente rotulado. El rótulo exhibía un RNE inexistente y un RNPA que pertenecía a otra empresa y producto.

La investigación surgió tras una denuncia de un particular, y tras realizarse las verificaciones correspondientes con las autoridades provinciales de San Juan y Mendoza, se constató que los registros indicados en el producto no eran válidos. Como resultado, el aceite fue declarado ilegal y se ordenó su retiro del mercado.

El organismo también restringió la comercialización de tiras reactivas

Por otro lado, ANMAT detectó la venta ilegal de tiras reactivas para medir 10 parámetros en orina, identificadas como “URS-10T Reagent Strip for Urinalysis”, debido a la falta de documentación comercial y registros sanitarios.

Estas tiras fueron adquiridas en el barrio de Once, pero el responsable no pudo presentar comprobantes válidos de la compra ni documentación del proveedor. Además, no cuentan con autorización del Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica de la ANMAT. La falta de registro y la desconocida composición y condiciones de fabricación de estos productos representan un riesgo para la salud de los usuarios.

Por lo tanto, la ANMAT ha prohibido su uso, comercialización y distribución en todo el país hasta que se obtenga la autorización correspondiente.