Habrá cese en todas las actividades y los clientes no podrán realizar ningún tramite por ventanilla ni recibir atención personalizada.

Los bancos no abren el miércoles 2 de abril.

Todos los bancos del país cierran esta semana y no habrá atención al público por 24 horas. Esta medida fue ratificada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante el comunicado 99.321 en el que detalla los motivos por los que las entidades financieras no abrirán sus puertas.

Se trata del feriado nacional del 2 de abril, "Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas". Al ser un día no laborable, no se llevará a cabo ninguna actividad en las sucursales de los bancos en todo el territorio argentino. Aunque las oficinas no estén abiertas, se podrá operar de forma digital con total normalidad.