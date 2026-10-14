ANSES cambia el trámite de la Libreta AUH desde noviembre 2026: cómo acreditar la escolaridad y el cobro del 20%

La Resolución 290/2026 mantiene el documento como alternativa cuando el organismo no logra comprobar los requisitos o el titular presenta un reclamo.

A partir del 1° de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará un nuevo procedimiento para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El organismo utilizará información oficial para comprobar el cumplimiento de los requisitos , sin que las familias tengan que presentar la Libreta en papel cuando los datos estén disponibles.

La medida quedó establecida en la Resolución 290/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre. El cambio apunta a simplificar el trámite necesario para cobrar el 20% que se retiene mensualmente de la asignación y se acumula hasta que se acreditan las condiciones exigidas. Si el cruce de información no permite verificar los datos, la presentación de la Libreta AUH seguirá vigente.

La modificación no elimina la obligación de cumplir con los controles médicos, el calendario de vacunación ni la asistencia escolar . Lo que cambia es la forma de demostrar que se cumplieron.

En vez de depender exclusivamente del formulario completado por la escuela o el centro de salud, ANSES consulta los registros del Estado para validar esa información.

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Cruce automático de datos: qué cambia para los beneficiarios de la AUH en noviembre

El nuevo mecanismo se basa en el intercambio de información entre ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano. La documentación oficial establece que los datos educativos se transmitirán directamente entre los organismos para acreditar la asistencia al ciclo lectivo de los chicos de edad escolar.

En el caso de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, la información de escolaridad será remitida a ANSES desde los registros educativos oficiales. De esta manera, si el sistema confirma que se cumplieron los requisitos, la familia no va a tener que gestionar la certificación escolar en papel para ese período.

La aplicación del sistema va a empezar con los montos de la AUH puestos al pago desde el 1° de noviembre de 2026. La resolución no establece un nuevo monto de la prestación ni modifica el porcentaje retenido: cambia el procedimiento administrativo para acreditar los requisitos.

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Quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH en papel

La Libreta AUH seguirá siendo necesaria para quienes no puedan acreditar automáticamente el cumplimiento de las condiciones. La Resolución 290/2026 contempla dos situaciones: que ANSES no cuente con la información enviada por la Secretaría de Educación o que el titular presente un reclamo.

En esos casos, la persona va a poder acreditar los requisitos mediante la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, como se hacía hasta ahora. Por eso, el nuevo sistema no implica que todos los beneficiarios puedan desentenderse del trámite. Primero hay que comprobar que la información esté disponible y que el organismo haya podido verificarla.

Si falta información o los datos no aparecen registrados, el procedimiento alternativo sigue disponible. Para hacerlo, hay que ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, ir a la sección “Hijos”, después “Libreta AUH”, y revisar qué figura pendiente para cada hijo.

Si el sistema indica que falta completar alguna sección, se puede generar la Libreta para descargarla o recibirla por correo electrónico. Después, debe imprimirse en una sola hoja y llevarse a la escuela o al centro de salud, según corresponda, para que completen y firmen los datos. Una vez terminada, se debe fotografiar el formulario y subirlo desde Mi ANSES para finalizar la presentación. La gestión es gratuita.

Cómo verificar si ANSES ya registró los controles de salud y educación

Para consultar la información disponible, el titular debe entrar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde ahí, se puede acceder a “Hijos” y “Libreta AUH”, donde se muestran las secciones vinculados con educación, salud y vacunación de cada menor por el que se cobra la asignación.

La consulta permite revisar qué secciones aparecen completas y cuáles necesitan acreditación. Si el sistema marca datos pendientes, conviene verificar si la información fue cargada correctamente por la escuela o el centro médico. Cuando no se pueda comprobar el cumplimiento mediante el cruce automático, se podrá presentar el formulario por la vía habitual.

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de datos depende de los registros que reciban los organismos. La resolución prevé que la Libreta siga funcionando como alternativa si la información educativa no llega a ANSES o si la persona titular inicia un reclamo. Por eso, no alcanza con asumir que el trámite quedó resuelto por el solo hecho de que el sistema automático ya esté vigente.

El cambio busca reducir las visitas a las oficinas y evitar que las familias tengan que trasladar documentación cuando el Estado ya cuenta con los datos. Sin embargo, quienes encuentren información incompleta deberán seguir el procedimiento alternativo para acreditar los requisitos y acceder al complemento retenido.