ANSES retoma los depósitos de octubre: cómo sigue el calendario de pagos + Agregar ámbito en









El organismo reanuda los pagos tras el feriado del 12 de octubre. Consultá los montos actualizados y las fechas de cobro según el DNI.

ANSES retoma el calendario de pagos de octubre tras el feriado del 12 de octubre, con depósitos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este martes 13 de octubre el calendario de pagos de octubre 2026, luego del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Los depósitos alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, con fechas organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Durante este mes, las prestaciones reciben una actualización del 1,66% por movilidad. El cronograma continúa con los beneficiarios que tienen fecha asignada para esta semana, entre ellos jubilados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y personas que perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Monto de las prestaciones de ANSES en octubre Las jubilaciones y pensiones se actualizan en octubre con un incremento del 1,66%, calculado según la fórmula de movilidad mensual vinculada a la inflación. Con esta suba, el haber mínimo previsional quedó establecido en $435.748,51, mientras que la jubilación máxima alcanzó los $2.932.174,85.

A su vez, quienes reúnen las condiciones para recibir el bono extraordinario previsional pueden acceder a un refuerzo de hasta $70.000. Para los titulares que cobran la jubilación mínima y perciben el bono completo, el ingreso total asciende a $505.748,51. El adicional está sujeto a los requisitos y límites establecidos por la normativa vigente.

El ajuste mensual también alcanza a otras prestaciones comprendidas en el régimen de movilidad, entre ellas las pensiones y las asignaciones familiares. Para conocer el importe correspondiente a cada beneficio, los titulares pueden consultar sus liquidaciones individuales a través de los canales digitales del organismo.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 El cronograma se reanuda este martes 13 de octubre con distintas prestaciones. Las fechas previstas para los próximos días son las siguientes, de acuerdo con la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 2, martes 13; en 3, miércoles 14; en 4, jueves 15; y en 5, viernes 16 de octubre

DNI terminado en 2, martes 13; en 3, miércoles 14; en 4, jueves 15; y en 5, viernes 16 de octubre AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 2, martes 13; en 3, miércoles 14; en 4, jueves 15; y en 5, viernes 16

DNI terminado en 2, martes 13; en 3, miércoles 14; en 4, jueves 15; y en 5, viernes 16 Pensiones No Contributivas: documentos terminados en 4 y 5 cobran el martes 13; en 6 y 7, el miércoles 14; y en 8 y 9, el jueves 15

documentos terminados en 4 y 5 cobran el martes 13; en 6 y 7, el miércoles 14; y en 8 y 9, el jueves 15 Asignación por Embarazo: DNI terminado en 1, martes 13; en 2, miércoles 14; en 3, jueves 15; y en 4, viernes 16

DNI terminado en 1, martes 13; en 2, miércoles 14; en 3, jueves 15; y en 4, viernes 16 Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: los pagos comenzarán el viernes 23 de octubre para documentos terminados en 0 y 1 Para consultar el cronograma completo de octubre, incluidos los pagos de asignaciones por maternidad, prenatal, prestaciones de pago único y seguro por desempleo, los beneficiarios pueden ingresar al calendario de pagos en la página oficial de ANSES. También es posible verificar la fecha y el lugar de cobro mediante los canales digitales del organismo, con el número de beneficio o CUIL.