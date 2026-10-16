ANSES elimina la Libreta AUH: cómo cobrar el 20% acumulado de forma automática desde noviembre

Desde noviembre de 2026, se verificará automáticamente los controles de salud y escolaridad para liquidar el 20% retenido de la AUH.

ANSES implementará desde noviembre de 2026 la verificación automática de los requisitos de la AUH para liquidar el 20% retenido. La Libreta seguirá disponible para los casos en los que falte información o sea necesario realizar un reclamo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde el 1 de noviembre de 2026 un nuevo mecanismo para acreditar los requisitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

El sistema permitirá comprobar el cumplimiento de los controles sanitarios, la vacunación y la escolaridad mediante el intercambio de información entre organismos públicos, sin que las familias deban presentar la documentación en papel cuando los datos estén disponibles.

El cambio apunta a facilitar el cobro del 20% acumulado de la AUH , que habitualmente queda retenido hasta que se acreditan las condiciones exigidas. La medida fue establecida mediante la Resolución 290/2026 de ANSES y no elimina por completo la Libreta : quienes no tengan sus datos registrados o necesiten realizar un reclamo podrán continuar utilizando el procedimiento tradicional.

A partir de noviembre, ANSES podrá verificar de manera automática si los niños y adolescentes cumplen con los requisitos que habilitan el pago del porcentaje retenido de la asignación. Cuando la información esté disponible y permite validar las condiciones exigidas, las familias no tendrán que reunir certificados ni gestionar la presentación habitual de la Libreta AUH.

El sistema contempla el intercambio de datos oficiales para comprobar las condiciones vinculadas con la salud, el calendario de vacunación y la educación, de acuerdo con la edad de cada hijo . De esta manera, el organismo previsional podrá avanzar con la liquidación del monto reservado sin depender exclusivamente de un trámite iniciado por el titular.

La modificación se aplicará a los montos retenidos de la AUH que se pongan al pago desde el 1 de noviembre de 2026. Esto no significa que el 20% se deposite necesariamente el mismo día para todas las familias: la acreditación dependerá de la información disponible, de la validación de los requisitos y de la liquidación que corresponda en cada caso.

Cruce de datos entre ANSES, Salud y Educación: cómo funcionará la validación

El nuevo mecanismo se apoya en el intercambio seguro de información entre ANSES y los organismos públicos responsables de registrar las condiciones sanitarias y educativas.

La Secretaría de Educación aportará los datos vinculados con la escolaridad, mientras que las áreas competentes de Salud permitirán verificar los controles sanitarios y de vacunación que correspondan.

Con esos registros, ANSES podrá comprobar si se cumplen las condiciones necesarias para liquidar el porcentaje retenido de la AUH. El objetivo es reducir los trámites presenciales y evitar que las familias tengan que presentar documentación que ya se encuentra registrada en los sistemas oficiales.

La implementación busca simplificar el procedimiento, pero no elimina la obligación de cumplir con los controles requeridos. Si los datos no aparecen en los registros o no permiten acreditar las condiciones, el titular podrá tener que presentar la documentación correspondiente para completar la validación y gestionar el cobro.

Quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH en papel

La Libreta AUH seguirá siendo una alternativa para quienes no puedan acreditar automáticamente los requisitos. La Resolución 290/2026 establece que, si ANSES no cuenta con la información necesaria remitida por los organismos correspondientes o si el titular presenta un reclamo, podrá recurrir al procedimiento tradicional.

En esas situaciones, las familias deberán completar y presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación de acuerdo con las indicaciones vigentes. Antes de iniciar el trámite, conviene revisar si los controles de salud, la vacunación y la escolaridad están registrados correctamente, para evitar demoras en la liquidación.

Por eso, aunque el nuevo sistema busca que la mayoría de las validaciones se realicen de manera automática, es importante consultar el estado de la prestación y conservar la documentación necesaria. La presentación de la Libreta continúa siendo una vía válida para acreditar las condiciones cuando el cruce de datos no resulte suficiente.