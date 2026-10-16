Jubilaciones ANSES de noviembre: cuánto se cobra con aumento y el impacto de tener 30 años de aportes

Conocé la actualización para la jubilaciones en noviembre 2026. A cuánto quedaría la mínima, qué pasa con el bono y cómo influye contar con 30 años de aportes efectivos.

Las jubilaciones de ANSES tendrán un aumento estimado para noviembre de 2026 según la inflación de septiembre. El monto final dependerá del haber individual y de la confirmación de los bonos o complementos aplicables.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en noviembre de 2026 un nuevo aumento mensual vinculado con la inflación de septiembre. Según las estimaciones difundidas tras conocerse el índice de precios, la suba rondaría el 1,9% , lo que elevaría el haber mínimo a $444.158,46 brutos.

A este importe podría sumarse el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplan las condiciones de acceso, aunque su continuidad debe distinguirse del aumento del haber previsional. Por otra parte, l as personas que acreditan 30 años de aportes efectivos sin recurrir a una moratoria pueden acceder a una garantía específica vinculada con el salario mínimo, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Con la actualización del 1,9% la jubilación mínima pasaría de $435.748,51 en octubre a $444.158,46 en noviembre de 2026. El cálculo toma como referencia el mecanismo de movilidad mensual, que ajusta las prestaciones previsionales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ).

Si se mantiene el bono extraordinario de $70.000 en las mismas condiciones, el ingreso bruto total para quienes cobran la mínima y reciben el refuerzo completo llegaría a $514.158,46. Este importe es una estimación que contempla el adicional, por lo que debe verificarse la confirmación oficial correspondiente a noviembre.

El bono no forma parte del haber jubilatorio permanente y su pago está sujeto a las disposiciones que establezca el Gobierno . Además, quienes perciben haberes superiores a la mínima pueden quedar excluidos del refuerzo completo o recibir un monto proporcional. Según las condiciones vigentes. Por eso, es importante distinguir el aumento porcentual del haber de cualquier suma extraordinaria.

Qué plus o beneficio reciben los jubilados con 30 años de aportes efectivos sin moratoria

La normativa previsional contempla una garantía para determinados jubilados que acreditan 30 años de servicios con aportes efectivos, sin haber recurrido a mecanismos de regularización de aportes para completar ese requisito. La regla establece que el haber previsional no debe quedar por debajo del 82% del salario mínimo, vital y móvil, cuando se reúnen las condiciones previstas por la ley.

Este mecanismo no equivale a un bono fijo que se pague automáticamente a todas las personas con 30 años de aportes. Se trata de una garantía cuyo alcance depende de la situación previsional de cada titular, del haber que le corresponde y del salario mínimo vigente. Por eso, el eventual complemento debe analizarse en función de los valores aplicables al momento de la liquidación.

Además, cumplir 30 años de aportes no significa que todas las personas vayan a cobrar exactamente el mismo monto. El haber inicial también depende de las remuneraciones registradas durante la vida laboral y de las reglas utilizadas para calcular la prestación. Para comprobar los períodos computados, se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la Historia Laboral.

Cómo se calcula el aumento mensual según la fórmula de movilidad vigente

La fórmula de movilidad previsional vigente estable actualizaciones mensuales vinculadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. En términos generales, el dato de inflación de dos meses antes se utiliza para determinar el incremento de las jubilaciones y pensiones del mes correspondiente.

Por ese motivo, la inflación de septiembre de 2026 sirve como referencia para el ajuste previsto para noviembre. El porcentaje estimado del 1,9% se aplica sobre los haberes vigentes, aunque los importes definitivos deben contrastarse con las resoluciones y publicaciones oficiales de ANSES.

La actualización alcanza a las prestaciones previsionales comprendidas en el régimen de movilidad, con los ajustes que correspondan a cada categoría. Para conocer el monto exacto a cobrar, los jubilados pueden revisar sus recibos en Mi ANSES una vez que se publiquen las liquidaciones. Allí podrán identificar el haber actualizado, los descuentos aplicados y, si corresponde, los adicionales acreditados.