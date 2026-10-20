ANSES pagará hasta $383.800 por desempleo: requisitos, fechas de cobro y cómo hacer el trámite

El beneficio se calcula según el salario previo y los topes vigentes. Para acceder, hay que cumplir las condiciones de aportes y presentar la solicitud dentro del plazo legal.

La prestación contempla a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas previstas y puede incluir cobertura médica y asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) administra la Prestación por Desempleo para trabajadores registrados que perdieron su puesto por causas contempladas en la legislación laboral.

En octubre, el monto máximo para esta ayuda llega a $383.800, aunque el importe que recibe cada persona depende de su remuneración anterior y de los límites establecidos.

El beneficio está destinado a quienes quedaron sin trabajo por motivos como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato o el cierre de la empresa, entre otras situaciones previstas.

No alcanza automáticamente a cualquier persona desocupada: es necesario acreditar la relación laboral previa, reunir los aportes exigidos y presentar la documentación correspondiente.

La ayuda alcanza a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en los regímenes de las leyes 24.013 y 25.371, entre otros casos contemplados por la normativa. Para acceder, la pérdida del empleo debe encuadrarse en una causal reconocida legalmente. Entre las situaciones previstas encontramos el despido sin justa causa, la finalización del contrato por vencimiento del plazo, la conclusión de una obra o tarea, la quiebra del empleador y la interrupción de un trabajo de temporada por motivos ajenos al empleado.

Los trabajadores de la construcción tienen un régimen particular, mientras que quienes se desempeñan en el trabajo rural deben consultar las condiciones y el procedimiento del RENATRE, organismo que gestiona esa prestación para el sector agrario. Por eso, antes de iniciar la solicitud, es importante identificar qué régimen corresponde según la actividad laboral.

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Requisitos clave para solicitar la ayuda económica

Uno de los puntos centrales es el historial de aportes. Para los trabajadores comprendidos en la Ley 24.013, se exige haber cotizado al Fondo Nacional de Empleo durante al menos seis meses dentro de los tres años anteriores al cese laboral. Para trabajadores eventuales y de temporada existen condiciones particulares, según la modalidad de contratación.

Además, la persona debe encontrarse legalmente desempleada, estar disponible para ocupar un empleo adecuado y no percibir beneficios previsionales ni prestaciones no contributivas incompatibles con esta ayuda. El plazo para iniciar el trámite es de 90 días desde la finalización de la relación laboral. Si la solicitud se presenta después, los días de demora se descuentan del período total que hubiera correspondido cobrar. Por eso, no conviene postergar la gestión mientras se reúne la documentación.

Para hacer el trámite, se necesita acreditar la identidad y el motivo de la desvinculación. Pueden solicitarse el DNI, la documentación que demuestra el despido o la finalización del contrato y otros comprobantes vinculados con la relación laboral. La gestión puede completarse desde Atención Virtual de ANSES o en una oficina con turno previo.

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Monto de la ayuda: ¿cómo se calcula y a quién le corresponde el máximo?

El importe no es igual para todos los beneficiarios. La normativa establece que la prestación equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores al fin de la relación laboral, con un piso y un tope vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Para octubre, los valores informados son:

monto mínimo: $191.900.

monto máximo: $383.800.

Para cobrar el máximo, el cálculo individual debe alcanzar ese límite. Si el 75% de la remuneración tomada como referencia queda por debajo, el pago será menor, respetando el piso establecido. El importe también depende de la situación laboral acreditada y de la aprobación de la solicitud.

La duración de la prestación varía según los aportes acumulados durante los tres años anteriores al cese. La Ley 24.013 contempla, para los trabajadores alcanzados por ese régimen, períodos de dos, cuatro, ocho o doce meses, según el tiempo cotizado. Mientras cobra, la persona debe informar si consigue un nuevo empleo y cumplir las obligaciones para mantener el beneficio. La prestación también puede habilitar el acceso a otros beneficios, como la cobertura de salud y las asignaciones familiares.

Calendario de cobro: cuándo se acredita la prestación según la terminación del DNI

La Prestación por Desempleo del Plan 1 se paga entre el 22 y el 28 de octubre, según la terminación del DNI. El cronograma previsto es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre

El Plan 2 tiene otro cronograma: el período de pago informado se extiende del 2 al 10 de noviembre. Por eso, es importante verificar el plan asignado antes de tomar una fecha como referencia. Para consultar el día exacto y el lugar de cobro, se puede entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción “Cobros” y “Consultar fecha y lugar de cobro”. También está disponible el calendario de pagos en la página oficial del organismo.