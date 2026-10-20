ANSES: por qué aconsejan pedir el Reconocimiento de Servicios antes de la edad jubilatoria

El organismo permite verificar y dejar asentados los períodos trabajados antes de iniciar la jubilación. Conocé qué documentación te sirve.

El Reconocimiento de Servicios acredita los aportes registrados durante la vida laboral y puede ayudar a resolver faltantes antes de alcanzar la edad jubilatoria.

Quienes están cerca de la jubilación pueden adelantar una parte importante de la gestión sin esperar a cumplir la edad que exige la ley. El Reconocimiento de Servicios de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite certificar los períodos de trabajo y los aportes previsionales para contar con esa información al momento de solicitar una prestación.

La recomendación de iniciar el trámite con anticipación apunta a detectar diferencias entre la historia laboral y los años efectivamente trabajados. Si faltan registros o hay empleos que no aparecen en el sistema , reunir las pruebas y pedir su reconocimiento antes de iniciar la jubilación puede evitar demoras cuando llegue el momento de presentar la solicitud.

El Reconocimiento de Servicios es una resolución oficial que emite ANSES para acreditar los aportes jubilatorios registrados en el sistema nacional, tanto los realizados por trabajadores en relación de dependencia como los de quienes aportaron de manera independiente. El documento permite dejar asentados los períodos reconocidos y utilizarlos al gestionar una jubilación u otra prestación previsional.

Para acceder a la jubilación ordinaria del régimen general se requieren, como regla, 30 años de aportes . La edad jubilatoria es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres . Por eso, conocer con anticipación cuántos períodos figuran en el sistema ayuda a determinar si la persona reúne las condiciones o si debe resolver faltantes.

El trámite puede resultar útil para quienes trabajaron en distintas empresas, tuvieron empleos en más de una provincia o hicieron aportes en cajas previsionales diferentes. En esos casos, los períodos no siempre aparecen reunidos en una misma historia laboral y puede ser necesario gestionar su reconocimiento.

El beneficio de anticiparse: trámites en tiempo récord al cumplir la edad legal

La recomendación es iniciar el Reconocimiento de Servicios entre cinco y dos años antes de alcanzar la edad jubilatoria, sobre todo cuando la historia laboral presenta períodos sin registrar. La principal ventaja es que la persona puede empezar a ordenar su situación previsional sin esperar hasta el momento de solicitar la jubilación.

Si descubre que faltan aportes de un empleo anterior, puede buscar la documentación necesaria mientras todavía tiene posibilidades de contactar al empleador o conseguir registros que acrediten la relación laboral. Esto cobra importancia cuando una empresa cerró, dejó de operar o ya no tiene disponibles sus archivos.

También puede ser necesario acreditar tareas desarrolladas en organismos o jurisdicciones con sistemas previsionales distintos. En esos casos, la documentación y los trámites requeridos dependen de los períodos que se busca validar y del régimen al que correspondan. Tener una resolución emitida antes de iniciar la jubilación permite llegar a esa instancia con parte de los antecedentes previsionales ya reconocidos.

Recibos de sueldo, telegramas y pruebas: qué papeles acepta ANSES

ANSES informa que, para solicitar el Reconocimiento de Servicios, pueden presentarse recibos de sueldo, certificaciones de servicios emitidas por los empleadores y telegramas enviados a lugares de trabajo que ya no están activos para reclamar por aportes faltantes. Esos elementos permiten respaldar períodos que no aparecen registrados en la historia laboral.

La certificación de servicios es un comprobante que debe emitir el empleador y que detalla el tiempo trabajado y las remuneraciones percibidas. Si la empresa sigue activa, el trabajador puede solicitarla. Si cerró o no es posible contactarla, ANSES contempla la posibilidad de pedir el reconocimiento para acreditar los períodos.

Para iniciar la solicitud por internet, se piden una imagen del DNI de ambos lados, la documentación que permita demostrar los períodos no registrados y la Clave de la Seguridad Social. Después hay que entrar en Atención Virtual y elegir la opción Solicitar Reconocimiento de Servicios. El trámite es gratuito.

La gestión también puede completarse en una oficina de ANSES con turno previo. La cartilla oficial indica que el acceso por Atención Virtual está habilitado para mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años. Quienes no estén comprendidos en esas edades pueden consultar la vía presencial disponible para su caso.