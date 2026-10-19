Pensión Derivada de ANSES: qué es, quiénes pueden solicitarla y requisitos de cobro

La pensión derivada de ANSES está destinada a determinados familiares de una persona jubilada que falleció. Para acceder al beneficio, es necesario acreditar el vínculo y cumplir las condiciones establecidas según cada caso.

La pensión derivada de ANSES está destinada al cónyuge, al conviviente previsional y a los hijos que cumplan los requisitos. La documentación y la modalidad de solicitud dependen de cada situación familiar.

La pensión derivada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es una prestación previsional que busca brindar respaldo económico a los familiares habilitados para cobrarla tras el fallecimiento de una persona jubilada .

El beneficio no se otorga automáticamente a cualquier integrante de la familia: el organismo analiza el vínculo con el titular fallecido y la documentación presentada.

Pueden solicitarla el cónyuge, el conviviente previsional y los hijos que cumplan con las condiciones previstas por la normativa. Los requisitos y el trámite varían según quién realiza el pedido, por lo que es importante revisar qué documentación se necesita antes de iniciar la gestión .

La pensión derivada por fallecimiento es un beneficio del sistema previsional que permite que determinados familiares accedan a un ingreso mensual cuando muere una persona que cobraba una jubilación. Su finalidad es ofrecer una cobertura económica a quienes tienen derecho a recibir parte de esa protección previsional.

Esta prestación corresponde cuando el fallecido era titular de una jubilación y el solicitante reúne las condiciones exigidas por ANSES. Se diferencia de otras pensiones porque está vinculada al fallecimiento de una persona jubilada y al derecho previsional que puede derivarse de esa situación.

Para obtenerla, el familiar debe presentar una solicitud ante el organismo y acreditar el vínculo correspondiente. ANSES verifica los datos personales, la documentación y las condiciones de acceso antes de resolver el otorgamiento. El trámite es gratuito y puede realizarse por los canales habilitados, según el tipo de solicitante y el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

Requisitos para cobrar la pensión tras el fallecimiento de un jubilado

Los requisitos dependen del vínculo que tenía el solicitante con la persona fallecida. En el caso del cónyuge, se debe presentar la partida de matrimonio actualizada, con las fechas de emisión exigidas por ANSES. También pueden requerirse el DNI y las declaraciones juradas previstas para la gestión.

Quienes soliciten la pensión como convivientes deben acreditar una convivencia pública y estable durante, al menos, cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Si la pareja tuvo hijos en común reconocidos por ambos, el período exigido se reduce a dos años. La documentación debe permitir comprobar la relación ante el organismo previsional.

En el caso de los hijos, la regla general contempla a quienes son solteros, menores de 18 años y no cobran otra prestación previsional. No hay límite de edad para los hijos que se encuentren incapacitados para trabajar y hayan estado a cargo del jubilado fallecido, aunque deben presentar documentación específica para acreditar su situación. Los documentos solicitados pueden variar según cada caso.

¿Quiénes tienen derecho a solicitar la pensión derivada de ANSES?

El primer grupo habilitado está integrado por el cónyuge sobreviviente y el conviviente previsional de la persona jubilada fallecida. En ambos casos, es necesario demostrar el vínculo mediante los documentos que correspondan. Para las parejas convivientes, la acreditación de los años de convivencia es un requisito central.

También pueden acceder los hijos que cumplan las condiciones establecidas por el régimen previsional. Para los menores de edad, se consideran requisitos como el estado civil y la ausencia de otra prestación previsional. Cuando se trata de hijos con incapacidad para trabajar, se debe demostrar que estaban a cargo del titular fallecido.

Para iniciar la gestión, ANSES recomienda revisar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El trámite puede iniciarse en línea cuando se cumplen las condiciones habilitadas para esa modalidad; en términos generales, la solicitud digital para cónyuges y convivientes se realiza una vez transcurridos diez días hábiles y hasta seis meses desde el fallecimiento. Fuera de ese plazo, corresponde gestionar el pedido de manera presencial con turno.