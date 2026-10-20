ANSES: se adelantó el calendario de pagos de la AUH para noviembre con nuevo aumento

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el monto que recibe cada titular depende de la retención mensual del 20%.

La AUH tendrá un nuevo aumento en noviembre de 2026. El pago mensual corresponde al 80% de la asignación, mientras que el 20% restante se liquida según las condiciones de acreditación establecidas por ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de noviembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , que cobrarán con un nuevo aumento por movilidad.

El cronograma se distribuye de acuerdo con el último número del DNI y permite conocer cuándo estará disponible el dinero en la cuenta de cada beneficiario.

Además de las fechas, las familias deben tener en cuenta cuánto se acredita cada mes y qué parte de la prestación queda retenida. El monto anunciado para la AUH corresponde al valor total de la asignación, pero el pago mensual habitual representa el 80%, mientras que el 20% restante se acumula y se liquida cuando se cumplen las condiciones establecidas por el organismo.

Los pagos de la AUH se organizan en forma escalonada durante el mes, según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular. De esta manera, ANSES distribuye las acreditaciones por grupos y cada beneficiario debe consultar el día que le corresponde antes de disponer del dinero.

El calendario de noviembre comienza durante la segunda semana del mes. Como ocurre habitualmente, las fechas pueden quedar distribuidas entre varios días hábiles y estar sujetas a modificaciones por feriados o ajustes operativos. Por eso, conviene verificar el cronograma publicado por ANSES antes de dar por confirmada una fecha específica.

Para consultar el día de cobro, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisar la sección de cobros. También es posible consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha asignada según la terminación del DNI.

¿De cuánto es el aumento de la AUH en noviembre y cómo queda el monto final?

En noviembre de 2026, la AUH tendrá una actualización del 1,93%, de acuerdo con la movilidad mensual vinculada a la inflación. Con ese incremento, el monto total de la asignación por hijo menor de edad se ubica en torno a los $159.606 por beneficiario, antes de aplicar la retención del 20%.

El importe que recibe cada titular en su cuenta es menor, porque ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación. Con los valores estimados para noviembre, el pago directo será de aproximadamente $127.685 por hijo, mientras que el resto quedará sujeto al mecanismo de acreditación correspondiente. Los importes pueden variar en casos alcanzados por adicionales o condiciones particulares.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto es superior y también se actualiza por movilidad. Para conocer el importe exacto liquidado, cada beneficiario puede consultar su recibo en Mi ANSES, donde figuran la prestación, los descuentos y los complementos que correspondan según su situación familiar.

Retención del 20%: cuánto dinero se cobra en mano cada mes

La AUH contempla una retención del 20% del monto mensual, mientras que el 80% restante se deposita directamente en la cuenta del titular. Por eso, el valor anunciado como monto total no coincide con el dinero que se acredita todos los meses.

Con el valor estimado de noviembre, el cálculo para la AUH general queda de la siguiente manera:

AUH total por hijo: el monto aproximado es de $159.606

Pago mensual del 80%: el monto aproximado es de $127.685

Retención del 20%: el monto aproximado es de $31.921

El monto retenido se acumula y se paga cuando se acredita el cumplimiento de las condiciones sanitarias y educativas correspondientes. ANSES anunció cambios en el sistema de validación para noviembre de 2026, con el objetivo de verificar automáticamente parte de esos requisitos mediante el intercambio de información entre organismos. Ante inconsistencias o situaciones particulares, puede ser necesario realizar gestiones adicionales.

Para revisar los importes y el estado de la prestación, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí pueden consultar las liquidaciones y comprobar si existen pagos pendientes o información que deban actualizar.